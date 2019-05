Natti Natasha envía mensaje a la mujer peruana

Una de las voces más representativas del género urbano femenino se encuentra en Lima. Se trata de la cantante dominicana Natti Natasha que llegó en una gira promocional para dar a conocer su más reciente single Oh Daddy que forma parte de su primera producción discográfica IlumiNatti.

"Es increíble estar en Perú. Ya anteriormente estuve de visita por aquí y realicé algunas presentaciones pero está vez he venido solo para hacer promoción, conversar con los medios y contarles cómo está mi carrera y los proyectos que se vienen a nivel musical", contó inicialmente la intérprete de Criminal junto a Ozuna.

Natti no tuvo reparos en confirmar que precisamente fueron las colaboraciones con Don Omar, Daddy y Ozuna la que le dieron un nuevo aire a su carrera. "Trabajar con Don Omar fue un espaldarazo para mi carrera y grabar con Ozuna fue como una segunda oportunidad. De hecho me encantan las colaboraciones así que voy a pedir que me alcancen la música de las voces peruanas de hoy en día porque nunca se sabe con quien se puede grabar un tema. Creo que nuevos ritmos salen de la unión de dos cantantes de diferentes países y Perú me puede dar una grata sorpresa", mencionó Natti

La cantante que también ha grabado junto a Thalía el tema No me acuerdo comentó el crecimiento de la mujer en el género urbano que por años ha sido liderado por voces masculinas. "Ver la incursión de mujeres en el reggaetón y lo urbano ha sido satisfactorio. Por ahora somos unas ocas mujeres pero estoy convencida de que pronto esa cifra irá en aumento".

Asimismo Natti Natasha aseguró que aprovecha su lugar en los escenarios para sumarse a la lucha por el empoderamiento a la mujer. "Tengo un tema que habla de la superación de la mujer, de su crecimiento así que de alguna manera estamos colaborando con ese tema", dijo y aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres peruanas.

"Busquen ser independientes siempre, no necesitan de nadie para progresar. Alguna veces nos hacemos dependiente de relaciones tóxicas que no nos ofrece nada y más bien nos quitan tiempo. Les pido que se enfoquen en sus proyectos y que se quieran y se respeten".