Adamari López es blanco de críticas por exceso de Photoshop

Adamari Lopez es una de las celebridades más importantes de Telemundo y la cadena de televisión aprovecha cada oportunidad para promocionar a su artista en redes sociales, pero una reciente publicación en Facebook no fue del agrado de los cibernautas.

Se trata de una fotografía compartida en el Facebook oficial de Telemundo, donde pudo ver a la presentadora de televisión muy feliz en la playa.

"Adamari Lopez súper 'in' con su atuendo de playa", fue la descripción de la controversial instantánea.

Según notaron algunos usuarios de la red social, la imagen se trataba del año pasado y habría pasado por los retoques de Photoshop.

Los cibernautas utilizaron la sección comentarios para señalar que Adamari López no luce así en la actualidad. "Se ve bonita, pero no está así de delgada. Lo siento, pero yo veo todos los días 'Un nuevo día'", "Ella es muy bella persona, pero la foto no es de este año. Me da pena, pero ahora la veo muy gordita", "Esa imagen no tiene nada que ver con la realidad", se puso leer en Facebook.

Por su parte, la actriz ha preferido no pronunciarse al respecto y utilizó su cuenta de Instagram para hacer alarde de los logros de su pequeña hija Alaïa.

No es la primera vez que Adamari López es criticada por su peso, la conductora de televisión ha señalado que los cibernautas suelen ser muy duros con las fotografías que comparte en rede sociales, pero solo acepta las críticas constructivas.

Adamari López lloró por su única hija

Según se pudo ver en el video, Adamari López lloró por el triunfo de su pequeña hija. Una compañera de trabajo fue quien logró captar el preciso momento.