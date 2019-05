Así reacciona Michelle Soifer al enterarse que Kevin envió mensajes íntimos a modelo

Michelle Soifer no pudo ocultar su molestia frente a las cámaras del programa "Mujeres al mando" de Latina. Pese a que Kevin Blow intentó evadir a la prensa de espectáculos, la cantante escuchó las incómodas preguntas que le hizo la reportera de dicha producción.

Hace algunos días, la modelo Giulliana Barrios mostró unos comprometedores mensajes que le había enviado la pareja de Michelle Soifer. La "protagonista" indicó que decidió presentar las pruebas porque se venía haciendo escarnio de la exparticipante de "Esto es Guerra", luego que Coto Hernández pasara por "El valor de la verdad".

La modelo manifestó que no le gusta escuchar a las personas juzgar a otra cuando tienen "rabo de paja". Giulliana Barrios adujo que el dominicano le escribió con intenciones no amicales.

"Lo que pasa que tú estás dando por hecho que fui yo. La mayoría, por un tema de ocupación, siempre tenemos a alguien, un comunity manager. De repente aparezcan otras personas", argumentó Kevin Blow al ser preguntado por las pruebas que mostró la modelo.

En ese panorama, el dominicano reveló que nunca se ha separado de Michelle Soifer desde que iniciaron su relación.

"Ni siquiera me la he cruzado en un canal, no sé de dónde salió", sostuvo Kevin Blow.

En tanto, Michelle Soifer sorprendió con reacción al ser preguntada por las imágenes que Kevin Blow enviara a la modelo. Entre lunas cerradas, la exparticipante de "Esto es Guerra" le reclamaba algo a su pareja con evidente incomodidad, mientras el dominicano se rascaba la cabeza con un gesto de culpabilidad.

Finalmente, Kevin Blow envió contundente mensaje a la modelo: "Yo voy a tener mis pruebas también. Voy a salir a hablar, voy aclarar y le voy apagar las velitas que ella tiene del cumpleaños que quiere hacer(...) Si ella dice que yo en ese momento estaba con Michelle, ¿por qué respondía?", advirtió el novio de Michelle Soifer.

Michelle Soifer furiosa con Kevin Blow tras enterarse de comprometedores mensajes que envió a Giulliana Barrios

Kevin Blow responde en Instagram tras reacción de Michelle Soifer

El mensaje que dejó el dominicano está algo confuso. "Si no te hacen bien, no te quedes. Ojalá algún día entiendas que a veces irse duele menos que quedarse", se lee el texto que Kevin Blow escribió en sus historias de Instagram.