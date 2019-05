Anuel AA se suma a la moda del filtro de bebé y causa sensación en Instagram [VIDEO]

El popular novio de Karol G, Anuel AA, no se resistió al llamativo filtro de bebé de Snapchat, por lo que el reggaetonero no dudó en grabarse y compartirlo en Instagram. La publicación tiene casi dos millones de reproducciones.

"Discusiones de tecatos, jajajajajajajajaja", compartió Anuel AA en Instagram. Los fanáticos no se hicieron esperar y enviaron mensajes al popular cantante: "Tan bellos los niños", "Me hiciste reír", "Te amo", "Hasta sin dientes se ve rico el bebé", "Bebesito ahora sí".

Anuel AA usa el filtro de bebé en Instagram

Instagram: Anuel AA es criticado por ostentar lujos

El cantante generó incomodidad entre sus fanáticos al compartir un vídeo en un avión bajo la leyenda: "Yo no viajo si no es en el jet". La publicación tiene más de tres millones de reproducciones en Instagram.

"Yo no viajo si no es en jet, por ley. Haciendo tickets como Yankee, eso es por ley. Los intocables, bebesito. El jet del trap, oíste bebé", señala en el vídeo Anuel AA. Sin embargo, los fanáticos de Instagram no lo tomaron muy bien: "¡Él ni lo sabe manejar, eso es por ley!", "No me quiero imaginar un vuelo contigo de piloto", "Se le perdió la humildad de la calle", "No es tuyo, buscafama", "Típico de los artistas de Puerto Rico sentirse 100% vanidosos".

Instagram: Fans de Bad Bunny rechazan a Anuel AA

Anuel AA se autoproclamó como “Dios del Trap”, algo que no cayó nada bien entre los seguidores de grandes artistas de la música urbana, en especial los de Bad Bunny, algo que se evidenció con los mensajes de odio que recibió el cantante en su perfil social.