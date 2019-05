Mia Khalifa revela momento íntimo para seducir a su prometido [VIDEO]

Mia Khalifa es una de las 'influencers' más relevantes del mundo en Instagram. La modelo se alejó hace más de dos años del cine para adultos, sin embargo, eso no la ha hecho menos importante, al contrario, la libanesa ha sabido conformar una gran legión de fans.

En su nueva etapa como modelo, Mia Khalifa suele compartir sensuales instantáneas, pero también les muestra a sus fanáticos su relación con el chef Robert Sandberg, con quien se casará muy pronto.

"Esto es tan lindo, lo amo. Necesito que Robert planee algo para los dos y poder usar esto para recordar por qué me pidió matrimonio", señala Mia Khalifa mientras se prueba sensualmente un atrevido vestido dorado. La libanesa compartió esta historia en Instagram.

Instagram: Mia Khalifa se muestra sin Photoshop

La modelo no solo es una cara bonita, pues hizo una fuerte declaración en Instagram sobre el uso de programas para editar imágenes y el sentir de las mujeres que lo usan para sentirse más bellas: "Hay una diferencia entre la edición y la corrección de color. Siempre pido que dejen los rollos, estrías e imperfecciones, pero que el color se vea mejorado en general", empezó Mia Khalifa.

"Las mujeres deben dejar de publicar fotos editadas y FaceTuned dentro de una pulgada de sus vidas, eres irreconocible y poco realista", concluyó Mia Khalifa en Instagram.

Los seguidores de Mia Khalifa no lo pudieron creer: "Oh por Dios", "Wow", "Ambas son fuego", "¡Absolutamente increíble! Estoy de acuerdo. Solo cambio los colores de mis fotografías, no hay necesidad de usar el Photoshop para mis estrías, rollos, celulitis, etc. Todas las mujeres tienen imperfecciones, deberíamos aceptarlas", fueron algunos de los comentarios en Instagram.