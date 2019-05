La reacción de Isabel Acevedo al enterarse que Christian Domínguez besó a Tula [VIDEO]

Tula Rodríguez sorprendió Isabel Acevedo en el programa "En Boca de Todos" al hacer un inesperado comentario sobre un íntimo momento que compartió junto a Christian Domínguez.

El cantante y la bailarina asistieron al espacio televisivo de América TV para participar de la secuencia denominada "Te conozco mosco", la cual evidencia cuanto se conoce una pareja.

“¿Qué sientes cuando ves a Christian ‘chapando’ en las telenovelas?”, le preguntó inicialmente Ricardo Rondón a la Isabel, quien se mostró totalmente segura de si al dejar en claro que no le incomodan pues para ella los besos de pareja son los que realmente importan. “La verdad que no me causan mucho porque mis besos lo marcan a Christian. Mis besos dejan huella”, respondió la popular Chabelita.

En dicha entrevista, la esposa de Javier Carmona decidió intervenir y dejó atónitos a todos en el set al contar que se besó con Christian Domínguez. Además, no tuvo reparos en consultarle al líder de la Gran Orquesta Internacional si le había mencionado a su pareja que esto había ocurrido. "¿Tú le has contado a Chabelita sobre nuestros besos?", le preguntó Tula al cumbiambero, tras lo cual los conductores formaron un alborotó mostrando gestos de total asombro. Inmediatamente, Isabel Acevedo se pronunció y calmó a todos al asegurar que, efectivamente, el cantante le confirmó que besó a la presentadora. "Tula, si me contó. Me contó cómo fue toda la escena, me contó todo", señaló.

Cabe precisar que Tula hablaba de los besos que protagonizó junto a Domínguez en una conocida telenovela nacional.

Tras las declaraciones de la animadora que exaltaron a más de uno, el cantante rompió su silencio. Christian Domínguez se refirió a las momentos íntimos que compartió con Tula frente a cámaras y como es que la conductora lo ayudó para realizar las escenas de besos."En ese tiempo me acuerdo, obviamente ahí ella llevaba la escena siempre, la experiencia. Yo respetaba todo lo que ella marcaba", expresó el intérprete.