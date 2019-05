Hija de Alejandra Guzmán se lanza como cantante urbana [VIDEO]

La modelo e influencer, Frida Sofía, única hija de la cantante Alejandra Guzmán, acaba de anunciar su ingreso al mundo de la música.

A través de su cuenta de Instagram, la joven de 27 años, compartió un extracto de su canción "Ándale".

Fiel a su estilo, la nieta de la llamada "Última Diva del Cine Mexicano", Silvia Pinal, acompañó su sencillo con un irreverente mensaje.

"No me estaba rascando las nalgas todo este tiempo. Ahí les va lo que les prometí mi gente hermosa, especialmente a esas personitas que siempre creyeron en mi”, escribió Frida Sofía.

De ritmos latinos e ícono gay

"Ándale" presenta un estilo latino y mezclas electrónicas, características de la música urbana que engloba el Hip hop, Trap, Rap y Reggaetón.

Asimismo, entre los primeros comentarios hay quienes auguran por el ritmo que Frida Sofía se convertirá en un icono gay.

Por otro lado, un amigo destacó que era conocido en el círculo familiar de la joven que ella poseía muy buena voz.

Un agradecimiento especial de parte de Frida Sofía

Asimismo, la estrella de Instagram agradeció el apoyo en los arreglos al músico electrónico, Zach Hall; de quien se presume estarían saliendo.

El músico compartió la canción de Frida Sofía, en sus stories de Instagram con el texto: “So excited for my girl. We are oficcially in reléase mode” [Estoy emocionado por mi chica. Estamos oficialmente en modo de liberación].

De igual forma, semanas atrás el mismo Zach Hall compartió una serie de fotos con Frida Sofía, con la leyenda “Miami Nights” y que ella habría respondido con las siglas “IMY” [I Miss You / Te extraño].