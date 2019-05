Participante de La Voz triunfó en Eurovisión mientras Madonna fue criticada [VIDEO]

El cantante neerlandés, Duncan Laurence, representante de Holanda en Eurovisión 2019, obtuvo el más alto puntaje con 492 puntos y se llevó el “Microfono de cristal”.

El ex-participante de la versión holandesa de "La Voz", deleitó a los presentes con un tema para piano escrito por él mismo, Arcade, una balada romántica con letra en inglés.

El joven de 25 años, recibió el premio de manos de la cantante y DJ israelí, Barzilai, ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión 2018, con su canción “Toy”.

¿Quiénes animaron el Festival del Eurovisión 2019?

La modelo israelí, Bar Refaeli, ex pareja del actor Leonardo DiCaprio, junto al presentador Erez Tal, animaron el evento principal.

Según trascendió la modelo de 33 años, sufrió un percance con su vestido durante los ensayos técnicos, y dejó al descubierto su ropa interior.

Por otro lado, la conductora radial Lucy Ayoub presentó la Green Room junto a Assi Azar.

¿Quién fue el cantante menos votado en Eurovisión 2019?

Tristemente, el cantante británica Michael Rice, de 21 años, solo consiguió 16 puntos con su canción "Bigger than Us". El ex-participante de "X Factor", había expresado previamente su deseo de dejar a Reino Unido en el Top 10, algo que no sucede desde hace una década.

¿Cómo quedó la tabla de países participantes en Eurovisión 2019?

En la gala –realizada en Tel Aviv, Israel- participaron los representantes de Malta, seguido de Albania, República Checa, Alemania, Rusia, Dinamarca, San Marino, Macedonia del Norte, Suecia, Eslovenia, Chipre, Países Bajos, y Grecia.

También el país anfitrión Israel, seguido de Noruega, Reino Unido, Islandia, Estonia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Francia, Italia, Serbia, Suiza, Australia y, finalmente, España.

El cuadra de posiciones de Eurovisión 2019 muestra el lugar que ocupa cada país, junto al número de votos que recibió.

Eurovisión 2019: Posición de España

La última presentación del Festival fue de Miki Núñez, ex-participante de "Operación Triunfo", representante de España con la canción “La Venda”, canción que cuenta con más de 2 millones de reproducciones en YouTube.

Las críticas hacía Madonna

La Reina del Pop se presentó con una actuación de nueve minutos que incluyó un coro de 35 personas y 30 bailarines vestidos como monjes. Ella interpretó su canción “Like a Prayer”, así como su nueva canción “Future”, junto al rapero Quavo. El tema pertenece a su nueva producción “Madame X”.

Sin embargo, la presentación de Madonna fue altamente criticada en Twitter, donde muchos usuarios opinaron que estaba desafinada.

Semanas atrás la actuación de Madonna en Eurovisión había sido cuestionada e incluso se llamó a un boicot para que no se realice.