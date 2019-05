Al estilo de Tapir 590, Beto Ortiz llama "mascota" a usuario de Twitter

Al mismo estilo de Tapir 590, Beto Ortiz respondió a usuario de Twitter por citar mal lo que el periodista dijo en un video viral de hace años.

Beto Ortiz no se guardó nada y con su fiel sarcasmo expuso al cibarnauta que comentó sobre el particular. "¿Caer? Jajaja Por lo menos cítame correctamente, pe' mascota", escribió el periodista de Latina en su reciente tuit.

El usuario había escrito lo siguiente antes que Beto Ortiz hiciera público la incorrecta cita: "Tranquilo Beto, ¿tú sigues con pica pica? ¿Te volvieron a caer las b%=&6?".

La mayoría de usuarios de Twitter tomaron con ironía el mensaje y replicaron algunas citas del popular personaje de YouTube: Tapir 590, quien suele llamar "mascotas" a sus miles de seguidores de redes sociales.

"No se le cayeron, se le encogieron, tienes que informarte antes de escribir, ¡mascota!", "Es real lo que dice", "No era 'cayeron', era 'encogieron'...Bien pendejo Beto .... ja ja ja ja", "Esa frase marcó un antes y un después","Era chibolo cuando vi esa noticia de Beto gritando 'Qué pasó, se te cayeron las boloñas' jajaa", "No seas tan pavo, pe' mascota", se leen algunos textos.

El mensaje de Beto Ortiz generó diversas reacciones, mensajes y replicas en la esfera virtual. Fanáticos de Tapir 590 hicieron alusión al conocido personaje tras el comentario del polémico periodista.

El video marcó un antes y un después en el espacio televisivo de "Enemigos públicos", en el segmento de 'El ring de la tele'. Beto Ortiz y Aldo Miyashiro estuvieron a cargo del programa que duró apróximadamente 4 años por las pantallas de Panamericana Televisión.

Beto Ortiz en "Enemigos públicos"