Muere actor de "Thor" y "Breaking bad" tras lanzarse de un puente

Issac Kappy falleció en el acto al lanzarse desde un puente en Arizona, Estados Unidos, el pasado martes, de acuerdo con los primeros informes de TMZ.

Uno de los papeles más recordados por este actor de 42 años, Issac Kappy, pertenece a la producción de "Thor". También apareció en la serie "Breaking bad". Era conocido por varias polémicas con otras figuras del espectáculo como Paris Jackson, quien lo acusó de intentar estrangularla y con Steven Spielberg y Seth Green, a quienes tildó de paidófilos sin argumentar con pruebas que avalen lo dicho.

En su amplia carrera como actor destacaron sus participaciones en conocidas series y filmes como "Thor", "Breaking bad" y "Terminator: Salvation", aunque en papeles menores que no han pasado al olvido.

Antes de suicidarse, el actor escribió una extensa misiva en su perfil autorizado de Instagram, donde reconoce que "no fue un buen hombre" y explica las razones de su decisión.

En ese contexto, Issac Kappy indicó que traicionó a varias personas de su confianza y que lamente haber decepcionado a mucha gente.

Carta de Issac Kappy en Instagram

"Hola. En el transcurso de la semana pasada, a través de la introspección que debería haber ocurrido hace muchos años, he llegado a algunas revelaciones acerca de mi persona. Es un testimonio de mi absoluta arrogancia que esta revelación no hubiera llegado antes", se lee la primera parte de la carta de Issac Kappy.

"Verás, me creí un buen chico. No he sido un buen chico. De hecho, he sido un chico bastante malo en mi vida. He usado gente por dinero. He traicionado a mucha gente y de mucha confianza. He usado gente por dinero. He peleado con mucha gente de confianza", continua.

"Estas lecciones han llegado tarde para mí, pero quizás puedan inspirarte. Usaré el resto de mi tiempo en la tierra para expiar mis pecados y buscar la luz en mi interior, en los demás y en mí mismo", concluye el texo, que tituló "Cuidado con el hombre que no tiene nada que perder, porque no tiene nada que proteger".

Issac Kappy revela sus secretos

Controversia con Paris Jackson

En 2018, Issac Kappy estuvo bajo investigación policial en Los Ángeles después de que Paris Jackson lo acusara de agarrarla por la garganta "durante una fiesta nocturna". La hija del rey del pop se mudó de su casa y aumentó su seguridad después del incidente por el riesgo que corría a su lado.

Trayectoria de Issac Kappy

Según información difundida por el portal IMDb, el actor Isaac Kappy también formó parte de los filmes "Fanboys" (2009) y "Terminator Salvation" (2009).