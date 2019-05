Alfredo Zambrano defendió a Magaly Medina ante el fuerte ataque de Antonio Pavón

Se han dicho de todo. Magaly Medina nunca se imaginó que el torero español Antonio Pavón, con quien mantenía una linda amistad, arremetería contra ella con fuertes calificativos.

En una reciente entrevista, Antonio Pavón despotricó contra la conductora de “Magaly TV, la firme” luego de que la periodista contara en su programa de ATV que el exnovio de Sheyla Rojas le faltó el respeto a ella y a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, a través de “varios mensajes feos”.

“Magaly es una mentirosa. Nunca le he faltado el respeto ni la he insultado. Se da como abanderada en defensa de la mujer y es la que más ha desangrado a las mujeres en ese país. ¡Hipócrita!”, sostuvo Antonio Pavón.

En aquella entrevista, el español descartó que haya ‘tomado varios tragos’ a la hora de insultar a la periodista, como lo sostuvo la mismísima Magaly Medina. “No había tomado ningún trago. Se defiende con recursos bajos”, dijo.

Al ser consultado sobre qué fue lo que exactamente le dijo a Magaly Medina, Antonio Pavón declaró. “Le dije que no decía la verdad, que es una periodista sin credibilidad. Ella miente con tal de hacer un punto de rating, es capaz de vender a su madre, por eso no tiene amigos ni nadie que la quiera... Creo que debe dejar la televisión y dedicarle más tiempo al psiquiatra”.

Pavón marcó distancia entre Magaly Medina y su esposo. Según el español, no tiene nada en contra del notario. “Alfredo (Zambrano) es una persona extraordinaria con una educación exquisita. Magaly no le llega ni a la suela de los zapatos. Es un caballero y la otra, una marginal”, señaló.

Magaly Medina ataca a Antonio Pavón

La periodista no se quedó callada ante los duros calificativos que le dedicó Antonio Pavón y pidió que el torero demuestre lo que dice. “Él no tiene autoridad moral para hablar de mi credibilidad que he labrado, durante muchos años, con esforzado trabajo. Al que me llame mentirosa que lo demuestre”, dijo para el diario Trome.

Magaly Medina aseguró que el ex de Sheyla Rojas ha cambiado radicalmente, por lo que ella ni su esposo quieren verlo. “Evidentemente este chico ha perdido la cabeza. De ser un caballerito educado se ha convertido en un agresivo que no puede controlar su ira e insulta a diestra y siniestra. Pavón ahora es un vulgar patán al que ya no hay que darle cámara. En mi casa y en mi familia no es bienvenido”.

Si bien Antonio Pavón no arremetió contra Alfredo Zambrano, Magaly Medina reveló que el notario está furioso con el español por llamarla “marginal, hipócrita y destructora de las mujeres”.

“Mi esposo está indignado. Pavón parece que no se ha dado cuenta que Alfredo y yo somos uno. El que ofende a uno insulta a los dos. Somos gente trabajadora que no venimos de cuna de oro y hemos logrado éxito en la vida. Él, que yo sepa, no pertenece a la aristocracia española. Yo lo metí a la televisión y debería estar agradecido en lugar de morder la mano de quien le abrió camino en este difícil mundo de la tele”, declaró para dicho medio local.

Por otro lado, la conductora de “Magaly TV, la firme” reveló que debido a la amistad que le unía a Antonio Pavón, ella rogó para que no lo sacaran de Latina.

“Los que me conocen saben que soy una ‘bitch’, pero tengo mis límites. Parece que se le olvida que yo abogué por él cuando estuvieron a punto de sacarlo de Latina. Le rogué a Susana Umbert que le diera una oportunidad y de eso es testigo Karen Schwarz, así que si yo hubiera querido destruirlo hace rato lo hubiera hecho. En fin, no soy la primera mujer que insulta y creo que no seré la última, es un tipo que ha sacado lo peor de sí mismo, qué lástima me da”, concluyó.

