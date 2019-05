Américo alista disco que incluye dueto con Maricarmen Marín

Américo, el artista chileno considerado el ‘Rey de la cumbia’ gracias al éxito que consiguió interpretando temas del compositor peruano Estanis Mogollón, está cerca de iniciar una gira en Estados Unidos que lo llevará por ciudades como Miami, Chicago, Philadelphia, Atlanta, Maryland, Los Ángeles, Houston, New York, Connecticut, entre otros.

“Esta gira es importante para mi carrera, es una plaza importante en la que me voy a presentar, pero espero que el público peruano, que siempre me acompaña en mis giras, también esté presente. Luego de la gira estaré con ustedes, a lo mejor en agosto”, dijo el cantante, quien no escatima en reconocer lo que ha significado la cumbia peruana en su carrera.

“La música peruana ha sido tremendamente importante en mi carrera. Digamos que a partir de las composiciones peruanas es que se inicia todo en mi carrera. Estoy muy agradecido con Perú y siento que tengo un pendiente con ustedes”, dijo en comunicación telefónica con La República.

Tras reconocer el éxito de orquestas como Grupo 5 con el que le gustaría compartir un tema y resaltar la gran voz de Susan Ochoa, recientemente ganadora del Festival de Viña del Mar, Américo contó que viene grabando un nueva producción discográfica. Precisamente, en ese disco incluirá un tema que ha grabado con Maricarmen Marín.

“Como siempre, habrá mucha influencia peruana en esta nueva producción, e incluso un tema que he tenido la oportunidad de grabar con Maricarmen Marín, a quien considero una talentosa artista. Muy pronto lo vamos a dar a conocer”.

En otro momento, Américo se sumó a la ola de biografías de artistas en televisión y contó que viene preparando su bioserie.

“Será una producción basada en mi libro Yo soy Américo, pero, además, contaré otras experiencias que me tocaron vivir, pero todo con una mirada positiva a la vida. Estarán mis aciertos y desaciertos con los que creo que la gente se sentirá identificada. La idea es que se pueda ver a través de una importante plataforma, pero la decisión de con cuál será aún no la tenemos”, reveló. ❖