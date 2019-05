Día de la Madre: Paula Arias celebra con radical cambio de look [VIDEO]

Paula Arias se quebró al ver un video captado por las cámaras de Magaly TV, la firme a su pareja de ese entonces, Tomás Medrano, saliendo de un hostal con una misteriosa mujer. Luego, ella anunció su separación a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

Ella indicó que se encuentra atravesando un momento difícil en su vida porque él es el padre de sus hijos y mantenían una relación estable. Sus amigos y seguidores le enviaron muestras de cariño por medio de cartas y regalos.

La lideresa del grupo femenino de salsa, Son Tentación, decidió someterse a un radical cambio de look y comenzar un nueva etapa.

"No importa cómo te sientas: Levántate, da gracias a Dios, báñate, vístete y sigue adelante brindando siempre lo mejor de ti. Muchas gracias por engreírme y realizarme este cambio de look. Me encantó te quiero mucho amigo Anthony", escribió Paula Arias.

En el video que compartió, se observa a la salsera sonreír mientras el fotógrafo captura su rostro y su cabello que ahora luce un tono color chocolate, dejando atrás el característico color negro de su imagen; además, de cortar el largo que mantuvo por años durante su trayectoria como cantante.

Las reacciones de los usuarios fueron positivas, tanto hombres como mujeres la motivaron a continuar luchando por sus pequeños y a superar el problema amoroso por el bien de ellos.

Por otro lado, la salsera se pronunció para el programa de Magaly Medina y explicó cómo se siente luego de descubrirse la infidelidad de Tomás Medrano: "Es algo que no se puede explicar, no sé, no se puede describir lo que se siente. Tuvo que ser de esa manera, lamentablemente. La verdad no estoy bien, no estoy pasando por un buen momento, es algo que yo nunca imaginé pasar".