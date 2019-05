Avengers: Endgame superaría récord de‘Avatar’

Esta semana, el cineasta James Cameron reconoció que había sido derrotado por Marvel. ¿La razón? En dos semanas Avengers: Endgame se ubicó en el puesto dos de las películas más vistas en la historia del cine. “Un iceberg hundió al Titanic real. Fueron necesarios los Avengers para hundir a mi Titanic. Todos aquí en Lightstorm Entertainment aplaudimos su fantástico logro. Han demostrado que la industria del cine no solo está viva, ¡Es más grande que nunca!”, escribió el cineasta James Cameron en Twitter.

Sin embargo, Avatar-otra película del cineasta- sigue siendo la más vista con una recaudación de dos mil setecientos millones de dólares. Pero llegar a esa cifra le costó más de un mes y es algo que Avengers podría superar este fin de semana. En Perú, con 3 millones 62.000 de espectadores, se ubicó en el puesto dos de las películas más taquilleras, por encima de Asu mare 2 con 3.061.000.

Por otro lado, durante su tercer fin de semana, los hermanos Russo ya no omitieron ‘spoilers’ y hablaron de una de las escenas más feministas de la historia de Marvel, con Capitana Marvel (Brie Larson), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Valkyrie (Tessa Thompson), Okoye (Danai Gurira), Mantis ( Pom Klementieff), Shuri (Letitia Wright), la Avispa (Evangeline Lily), Gamora (Zoe Saldana), Nebula (Karen Gillan) y Pepper Potts (Gwyneth Paltrow). “Esa fue una de las ideas que permanecieron con nosotros durante mucho tiempo, y tal vez probamos diferentes versiones aquí y allá a lo largo de la historia, y esta fue la versión particular y específica que terminó trabajando para la narrativa”.

Spider-Man en los poscréditos

Para esta semana Marvel/Disney decidieron activar los poscréditos para aquellos que aún no visto la película y claro, para los que han ido a verla por segunda vez. La prensa internacional ha opinado de esta elección “nunca antes vista” y que solo respondería a una estrategia para que los fanáticos vuelvan a las salas y, para enfrentar a Detective Pikachu y el impacto de la fiebre Pokémon.

Se trata del segundo tráiler de Spider-man: Far From Home, que se estrena el 5 de julio. Otros medios señalan que se trata de una “decisión en la que ha tenido más que ver Sony -dueño de los derechos- que con algo narrativo”.

Pero Marvel todavía tiene guiones de largo aliento. Los escritores Christopher Markus y Stephen McFeely, dijeron a The Hollywood Reporter, que elaboraron un documento de 60 páginas antes de Infinity War y Endgame. “Teníamos todo. Literalmente, cada variación que pudiéramos pensar o que estaba allí, en los cómics sin explotar”, dijo Marcus McFeely destaca a House of M como algo que podría interesarle en el futuro. “Creo que House of M sería increíble. Pero hay que ganárselo”. ❖

