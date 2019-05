Magaly revela que Ney le pidió que no transmita 'ampay' de su expareja

Magaly Medina reveló que su expareja, el productor Ney Guerrero, se comunicó con ella para pedirle que no difundiera el 'ampay' de Claudia Flores Moreno, la madre de su hija, donde esta aparecía besándose con Juan José Guevara, el actual alcalde de San Miguel.

La periodista dio a conocer a través de su programa "Magaly tv, la firme", que tuvo una conversación con Ney Guerrero y que este le solicitó que evitara transmitir las imágenes protagonizadas por Claudia Flores, pero que pese a ello, se mostró firme en su intención de publicar el video en el mencionado espacio televisivo.

“Con mucho dolor en el corazón, después de largas, apasionadas, fuertes y emotivas discusiones, he tenido que decirle a mi amigo de toda la vida “lo siento Guerrero, pero tengo que transmitir ese video, no me lo impidas por favor”, señaló. “Solo por la amistad y el cariño entrañable que me une a Ney Guerrero y por el respeto a la niña que tiene con su expareja es que no lo pasé ayer, pero lo tengo que pasar hoy”, añadió.

Pese a ello, indicó que trataría de ser discreta por la entrañable amistad que tiene con Ney. “Tenía muchas cosas que decir, pero voy a ser lo más discreta posible porque así se lo prometí a mi amigo Ney Guerrero y porque, recalco, solo lo hago por ti Ney Guerrero y por tu niña, nadie más merece mi consideración y mi respeto”, declaró Magaly Medina poco antes de emitir el video.

Expareja de Ney protagoniza 'ampay' junto al alcalde de San Miguel

El día martes un diario local difundió fotos exclusivas en las que se veía a Claudia Flores, la madre de la hija de Ney Guerrero, besándose apasionadamente con Juan José Guevara, el alcalde de San Miguel. Las imágenes de la presunta infidelidad a Ney no pasó desapercibida y captó la atención de todos los medios.

Ney rompe su silencio tras 'ampay' de su expareja

Luego de que se diera a conocer el 'ampay' de Claudia Flores, madre de la hija de Ney Guerrero, el productor emitió un comunicado en el que aseguró que él y Flores se encontraban separados desde hace un tiempo.