Mariana Vértiz olvida a Gino Pesaressi con nuevo galán [VIDEO]

El mes pasado, Mariana Vértiz fue ampayada besándose con Nicolás Brandariz en una discoteca. Horas después, Gino Pesaressi confirmó el fin de su romance con la madre de su hija.

"Ya sé que está saliendo con alguien desde febrero, yo ya sé que está saliendo con este chico, Mariana ya tomó una decisión y siempre será la mamá de mi hija y siempre voy a estar ahí para mi hija", dijo Gino Pesaressi para las cámaras de 'Válgame Dios'.

PUEDES VER

"Es un tema que manejamos entre nosotros, estamos bien, somos unos padres súper comprometidos, siempre en una relación hay altos y bajos", agregó Pesaressi.

Días después, Mariana Vértiz le respondió a una usuaria de Instagram que la estaba felicitando por su nueva relación. Según dijo, ella está soltera.

Ahora un nuevo ampay de la ex de Gino Pesaressi remece las redes sociales. En las imágenes que este miércoles dio a conocer el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre se ve a Mariana Vértiz besándose con un hombre que no es Nicolás Brandariz.

En el video, la hermana de Natalie Vértiz se muestra en una actitud muy cariñosa junto a un nuevo galán en una fiesta que según ‘Válgame Dios’ se trataría de Diego Calegari que ya estaría bordeando los 30 años.

En una de las tomas se puede ver a Mariana Vértiz muy alegre bailando al ritmo de Axé Bahía junto a su acompañante. En otro momento de la fiesta, la ex de Pesaressi salta y termina colgada de su cuello, momento en que le da un beso al misterioso joven.

Gino Pesaressi habla del nuevo ampay de Mariana Vértiz

Al saber de las imágenes de la madre de su hija, Gino Pesaressi aseguró no sentirse decepcionado de su expareja. “No estoy decepcionado, porque cuando estás decepcionado es porque esperas algo de alguien, y ahora estamos separados”, indicó. “Yo creo que (estoy) tranquilo; en realidad la depresión y estar mal (no van conmigo), no tengo ni tiempo de pensar en eso. Quiero que mi hija sea feliz y es lo único que me importa”, añadió.

"Estamos tratando de llevar las fiestas en paz, y mi hija está pasando bien este proceso, y hablar de sentimientos sería egoísta. Yo no estoy saliendo con nadie, estoy pendiente de mis proyectos", agregó sobre Mariana Vértiz, con quien lleva una buena relación por el bienestar de la hija que tienen en común.

Por otro lado, Gino Pesaressi descartó que regrese con la madre de su hija y no dudó en señalar que la hermana de Natalie Vértiz debería tener un poco más de cuidado para evitar verse expuesta en situaciones comprometedoras. "Definitivamente, creo que hay cosas que se pueden manejar con un poco más cuidado por el tema de nuestra hija, pero cada uno sabe cómo hace su vida".