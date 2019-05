Mónica Hoyos, se enfrenta a gritos con Isabel Pantoja en reality español | VIDEO

Toda España no solo se asombró -y criticó- cuando se anunció el ingreso de la diva Isabel Pantoja al reality 'Sobrevivientes 2019', sino que ahora, al parecer, la cantante, hace méritos para seguir en boca de todos. Lo más reciente ha sido el cruce de palabras que ha tenido con la peruana Mónica Hoyos, quien es otra de las integrantes de este famoso programa, que se realiza en Cayos Cochinos, en Honduras y donde la llegada de los 'famosos' se dio saltando desde un helicóptero.

Entre los participantes figuran el presentador Carlos Lozano, ex de Mónica Hoyos y padre de su única hija, la peruana Aneth y las integrantes de Azúcar Moreno. Los problemas empezaron cuando Lozano, quien vino a Lima y condujo la versión peruana de 'Operación Triunfo', acusó a la tonadillera de estar en su contra. Pero no todo se quedó ahí, porque después de este cruce de acusaciones, Mónica también fue aludida aunque ella alegaba no tener nada que ver. Parece que se puso de parte del que fuera su pareja.

"Soy una mujer y soy una persona que mantiene mi casa así que, si eres tan amable, me respetas", le gritó la Mónica Hoyos a Isabel Pantoja, después de que la cantante la hubiera acusado de ser simplemente 'la ex de Carlos'. También le pedía que la dejara en paz, porque no era ella quien había iniciado la disputa. "A ella le pasa lo mismo que a mí, que no me soporta. Lo que pasa que no se atreve a decirlo porque ella es de otra forma", agregó. Ante ello, la voz de 'Marinero de luces', respondió; "¿qué pasa, que está buscando una Miriam aquí?", refiriéndose al enfrentamiento que Hoyos sostuvo con la bailarina peruana, Miriam Saavedra en la última versión de 'El Gran Hermano Vip', donde Saavedra se convirtió en la ganadora.