'El Artista del Año': Rodrigo González recibe dura respuesta tras criticar a Santi Lesmes

Luego que Rodrigo González cuestionara al recién estrenado programa 'El Artista del Año' por poner como jurado a Santi Lesmes, el español salió a pronunciarse.

El expanelista de espectáculos restó importancia a las duras críticas que recibió de parte del conductor de '¡Válgame Dios!', quien dio a enterder que Lesmes no daba la talla para calificar a Susan Ochoa, quien hace poco se llevó dos gaviotas por su participación en el Festival Internacional Viña del Mar.

"La verdad que me enteré por periodistas de esa noticia, porque no suelo ver mis redes sociales. A mi no me ofende nada lo que digan en mi contra, todos tienen derecho a opinar", indicó Santi Lesmes según el diario El Popular.

Además, aseguró que continuará realizando su labor de jurado en el programa de América TV conducido por Gisela Valcárcel pues es su trabajo. "A mi me pagan por calificar a los 11 participantes del reality de la señora Gisela Valcárcel", añadió el español.

Santi Lesmes dejó en claro que las palabras del periodista de Latina para él no tienen importancia alguna. "Me preocuparía si mis padres no me llaman, si les pasó algo, me entristecería si mi esposa o mis hijos se enferman, lo demás me tiene sin cuidado", expresó sin problemas.

Rodrigo González arremete contra Santi Lesmes

Rodrigo González publicó en Facebook un contundente mensaje donde se mostró en contra de que Santi Lesmes integre el jurado de ‘El Artista del Año’ y Susan Ochoa solo sea una de las participantes en el reality de América TV.

"Te das cuenta que algo está muy mal en el espectáculo de nuestro país cuando una artista con todas sus letras como es Susan Ochoa está de participante en un programa de talentos y de jurado está un rancio español desangelado (y don nadie) sin talento meritorio, como para evaluarla. ¡Qué país generoso somos!", escribió el presentador en la citada red social.

Santi Lesmes lanza duras críticas a Mario Hart en 'El Artista del Año'

En la primera gala de 'El Artista del Año', Santi Lesmes tuvo fuertes palabras contra Mario Hart, quien realizó una interpretación de 'Siempre Papi, nunca inpapi', popular tema del cantante colombiano J Balvin.