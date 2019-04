Patricia Alquinta sufre asalto y es encañonada por delincuentes

La actriz cómica Patricia Alquinta reveló los terribles momentos que pasó al ser encañonada por cuatro delincuentes tras ser víctima de robo a la salida de un conocido centro comercial de la capital.

La artista, quien interpretó a 'La Sorda', uno de los personajes de 'La familia Defecto' del programa 'Risas y Salsa', contó que el domingo a las 8 de la noche se encontraba junto a un amigo retirándose del Real Plaza Salaverry, ubicado en Jesús María, y, que, cuando estaban esperando por un taxi, un auto con lunas polarizadas se impuso delante de ellos y les cerró el paso.

"De un carro bajaron dos sujetos con pistolas: uno me apuntó a mí en el pecho, y el otro, a él en la cabeza", relató a las cámaras de 24 horas la actriz, quien se mostró muy afectada porque uno de los asaltantes la obligó a entregarle su celular, el cual tenía guardado en su cartera.

Patricia Alquinta precisó que los dos sujetos que descendieron del vehículo llevaban máscaras y que los dos que permanecieron en él, también estaban armados.

La artista asistió a la sede de la Dirincri para intentar identificar los rostros de los delincuentes. “He venido a la unidad (policial) de identificación porque recuerdo los rostros”, indicó.

Además, dijo estar muy preocupada por este lamentable suceso. "No me imaginé venir a mi país y que por un celular me he podido morir", manifestó al noticiero de Panamericana TV.

Patricia Alquinta participó como 'La Sorda' en 'Risas y salsa' y más tarde llegó a laborar como reportera de 'Sábado Gigante', programa de Telemundo donde trabajó al lado de Don Francisco en Miami, ciudad donde reside actualmente.