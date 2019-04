Sandra Muente: "Susan Ochoa ha tomado una decisión inteligente"

La cantante Sandra Muente defendió la participación de Susan Ochoa en El Artista del Año, tras las críticas que le han llovido a la ganadora de dos Gaviotas de Plata en el reciente Festival de Viña del Mar, por su exposición en el reality que conduce Gisela Valcárcel.

"Creo que Susan (Ochoa) es la ganadora indiscutible de Viña del Mar como la Mejor intérprete y Mejor Canción y nos ha representado como mujer. En nuestro medio es difícil porque, a veces, la gente cree que un artista deja de ser artista cuando no está en la televisión, que no estás haciendo nada, pero no es cierto porque estamos trabajando en teatro, o shows, pero sin hacer escándalos", inició diciendo Sandra Muente.

"Creo que Susan ha tomado una decisión inteligente para mantener la exposición que es tan difícil tener cuando solo eres una artista. Es una decisión que a ella le va a servir, aunque ella no tienen nada que demostrarle a nadie. Creo que se va a divertir y va a dar batalla a los que vamos a estar allí. Así que hay que apoyarla", dijo Sandra Muente.

Sandra Muente participará a partir del próximo 9 de mayo, en el musical Todos vuelven: un musical para el Perú que se realizará en el Teatro Municipal y en el que participa un destacado elenco de actores y bailarines, entre ellos, Andrés Salas, Erika Villalobos, y Emilia Drago. El musical es producido por Denisse Dibós y dirigido por Carlos Galiano, además contará con estrellas invitadas como Marco Zunino, Julie Freundt y más .