Ebelin Ortiz se defiende de críticas por haber apoyado a Susana Villarán

El martes 23 de abril, Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, aseguró que la constructora brasileña entregó a Susana Villarán US$3 millones para la campaña del 'No a la revocatoria', cuando era alcaldesa de la Municipalidad de Lima.

La fuerte revelación de Jorge Barata se dio a conocer durante los interrogatorios a cargo de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato peruano, en la ciudad de Curitiba, en Brasil, por los aportes que la constructora entregó a las campañas de líderes políticos.

Antes las acusaciones que pesan en contra de Susana Villarán, varios usuarios optaron por etiquetar a los artistas que apoyaron la campaña que fue liderada por la mencionada política, entre ellos la actriz peruana Ebelin Ortiz.

Cuando la artista fue consultada sobre lo que opina de las confesiones del exfuncionario de Odebrecht, Ebelin Ortiz expresó: “Es como si con los destapes de #Barata todos quisieran que sus líderes no sean los únicos nombrados. Lo vuelvo a decir: apoyé a @SusanaVillaran porque me pareció incorrecto que al día siguiente de salir elegida unos amarillos compraran el kit de revocatoria”, manifestó la actriz.

Para sorpresa de muchos, la también cantante aseguró que no está arrepentida de lo que hizo en el 2013. “Lo volvería a hacer”, añadió en Twitter.

Debido a que las críticas no cesaron, Ebelin Ortiz dejó claro que ella no fue beneficiada económicamente con la campaña. Además tildó de “ingenua” a Susana Villarán.

“No recibí un centavo por la campaña. Lo hice de corazón, me parecía injusto lo que le hacían. Pueden creerme o no. No es mi problema. Me da mucha pena lo que le sucede, creo que pecó de ingenua. Sin embargo, creo que los pecados se pagan. La justicia es para todos. Sin excepción”, expresó en otro mensaje publicado en Twitter.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Tu tienes derecho, Ebelin, como ciudadana, a apoyar las campañas que te provoque apoyar . Oídos sordos . Un besote”, “La mayoría votó por Susana por votar en contra de castañeda, y lo volvería hacer por cualquiera menos por Castañeda. Espero que el Perú sepa votar y no nos ponga de nuevo en la situación de votar por el menos roba”, “¿Lo volverías a hacer sabiendo que es corrupta? Jajaja que conchan” y “Los pecados se pagan en el cielo y los delitos en la tierra. Me da pena por la Sra Villaran porque también creí en ella pero la justicia es para todos”, expresaron algunos tuiteros.