Actor de de 'Floricienta' paraliza Instagram con polémico desnudo

Nicolás Maiques, actor que dio vida a Nicolás Fritzenwalden en la recordada telenovela 'Floricienta', viene revolucionando las redes sociales con una polémica publicación en Instagram.

Según se pudo ver en su cuenta oficial de Instagram, el actor argentino posó totalmente desnudo en una bañera y generó distintas reacciones entre los usuarios de la red social.

"Fresco como una lechuga. Solo se trata de hacer lo que te cante el cul*... Esta foto, aunque de cara salí rarísimo, es literal en la parte del cul* jajaja. Y si quieres entender aún más lo que quiero transmitir ven a ver", fue la descripción de la polémica fotografía.

Los seguidores de Nicolás Maiques no fueron ajenos a esta publicación y se pronunciaron en la sección comentarios para aplaudir el atrevimiento del actor de Floricienta.

"Me encanta cómo eres. Estas cosas te hacen genial", "Eres un atrevido", "No puedes ser más lindo", "La foto es posada o casual", se pudo leer entre los comentarios.

En enero de 2018, el actor Nicolás Maiques confesó su homosexualidad en entrevista con la revista Pronto.

"En estos meses que viví en Ecuador, tuve mucho tiempo para pensar y me di cuenta de que toda la vida tuve mucho miedo a que me preguntaran si soy gay, porque la respuesta era sí. Me di cuenta de que yo no era libre ni verdadero porque evitaba contarlo", reveló en este entonces.

"En otras entrevistas conté que sufrí bullying, pero no me animaba a decir que era por mi sexualidad. Mis compañeros de colegio me decían puto, trolo, marica, balín, tragasable, todos los días de mi vida. Desde la primaria hasta que terminé el secundario", agregó.

Nicolás Maiques en 'Los Reyes del Playback'