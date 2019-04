Sheyla Rojas en escándalo por plagio de trabajos en salón de belleza

El programa "Mujeres al mando" presentó la denuncia de la modelo peruana Maricris Rubio, quien destapó un escándalo en el que se ha visto involucrada la exchica reality Sheyla Rojas y su staff de trabajadores. La figura de América Televisión fue acusada de plagiar el trabajo que realiza la ex vengadora en su salón de belleza, el cual tiene como nombre "Khalessi Spa".

Maricris Rubio presentó pruebas de las acusación que hizo en contra de Sheyla Rojas. Las personas que manejan las redes sociales del negocio, que pertenece a la conductora de "Estás en todas", tomaron las fotos de los trabajos que realizan los estilistas de "Khalessi Spa", y los hicieron pasar como las transformaciones que realizan.

La modelo especificó que no le parecía justo que se engañe a los clientes mostrando resultados que no obtendrán, ya que ella envía a su personal al extranjero para que sean capacitados en nuevas técnica para el cabello. Uno de los detalles que llamó la atención fue que las imágenes que fueron plagiadas, y no cuentan el crédito correspondiente, fueron editadas para que el salón de belleza de Maricris Rubio aparezca de fondo en las fotos.

La denunciante precisó que los trabajadores de Sheyla Rojas admiran los procedimientos que realizan, y en lugar de tomarlos como inspiración, solo toman las imágenes y las hacen pasar como suyas. Para no generar confusiones, la ex 'vengadora' resaltó que es la responsable de las fotografías del antes y después de sus clientas.

Sheyla involucrada en un nuevo escándalo