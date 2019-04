Adolfo Aguilar estará en ‘El artista del año’

Regresa al lado de Gisela Valcárcel. Adolfo Aguilar se despidió de Latina a inicios de este año para dedicarse a su productora de cine; sin embargo, la propuesta de Gisela Valcárcel para volver a ser su coanimador lo traerá de vuelta a la pantalla.

A través de su cuenta de Instagram, Aguilar anunció su participación en ‘El artista del año’. “Después de un descanso prudencial y merecido de la televisión, dedicado a mi productora cinematográfica, he decidido volver a la televisión, y de la mano de Gisela. Estoy muy contento y agradecido”.

“Pensaba tomarme un año sabático de la televisión, pero en ese momento me ofrecen ser parte de este programa que es una vez por semana y acepté. No hago nada que no quiera hacer, y esto sí quiero hacerlo. No se trata d e un cambio de camiseta, siempre tengo puesta la mía como siempre”, agregó más tarde.

Aguilar refirió además que retornar al lado de Valcárcel, de quien fue su coanimador en ‘El gran show’ en 2010 y lo eligió como el conductor de ‘El último pasajero’ y de ‘Yo soy’ cuando ambos formatos eran parte de su productora, es como retornar a sus inicios.

En tanto, sobre sus proyectos de cine adelantó que alista la comedia ‘Papá por tres’, que estará protagonizada por Juan Carlos Rey de Castro y en la que también participan Camucha Negrete y Gianfranco Brero. ❖