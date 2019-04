Mariella Zanetti se declara admiradora de Sheyla Rojas por este motivo [VIDEO]

Mariella Zanetti fue invitada en en el programa 'Estás en Todas' donde contó sobre su trayectoria en la televisión y su participación como actriz en 'Los Vilchez'.

Pero, el tema polémico de Sheyla Rojas y Pedro Moral fue mencionada por el conductor 'Choca' Mandros. Mariella recordó su relación con Farid Ode, padre de su hija y comparó los casos.

"Soy hincha de Sheyla, a mí no se se me hubiera ocurrido ‘mandar todo al diablo’. Bien Sheyla, en buena hora lo hiciste. Yo era chica (en el tiempo que se casó con Farid), recién comenzaba y tenía sueños. No me importaba conseguir un hombre con plata y eso que pude haberlo conseguido, pero me consideraba una mujer autosuficiente y sentía que podía valerme por mí misma”, expresó la actriz.

Además agregó que una mujer que trabaja debe buscar a un hombre que de igual manera se mantenga a su mismo nivel en las metas.

“Pensé que junto a mi pareja pude hacer algo, ese era mi ideal y el de muchas mujeres, pero no fue así. Si una persona trabaja y tiene sus cosas, mínimo te tienes que conseguir a alguien que está en el mismo nivel y que vaya en la misma sintonía”, añadió.

Así, Mariella Zanetti expresó su admiración por la conductora de 'Estas en todas', a pesar de las críticas en las redes que incluso la apodaron 'La Rubí peruana' por su probable afán de ambición.