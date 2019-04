Michelle Williams se divorcia del músico Phil Elverum, según medios

La actriz Michelle Williams, conocida por su papel de Jen Lindley en la recordada serie Dawson's Creek, se separó de su esposo, el músico Phil Elverum, con el que se había casado en julio del año pasado.

Según dio a conocer la revista People, la intérprete fue captada paseando si el anillo de compromiso y los rumores no tardaron en llegar.

"Michelle y Phil se separaron a principios de año. Fue una división amistosa y siguen siendo amigos", dijo una fuente cercana a People.

En 2018, Vanity Fair se encargó de divulgar que la pareja había celebrado una boda privada en las montañas de Adirondack, Estados Unidos.

A pesar de ser muy reservada con respecto a su vida privada, la actriz habló públicamente sobre su relación. "Jamás renuncié a volver a enamorarme. Jamás en mi vida hablé sobre mis relaciones, pero Phil no es una relación más. Y eso es algo que vale. En el último tiempo la forma en la que él me ama es la forma en la que quiero vivir mi vida. Yo educo a Matilda para que se sienta libre de ser ella misma, y yo soy finalmente amada por alguien que me hace sentir libre", comentó en ese entonces para Vanity Fair.

Cabe recordar que Michelle Williams fue pareja de Heath Ledger, con quien tuvo una hija. El actor falleció en 2008 por una sobredosis.

Por su parte, Phil Elverum también vivió una experiencia similar. El músico perdió a la madre de sus única hija Agathe, la artista Geneviéve Castrée, debido a un cáncer de páncreas en 2016.

