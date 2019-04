Miyashiro: “Mi vidasiempre ha sido arriesgar”

Cargado siempre de mil proyectos, Aldo Miyashiro hace un espacio en las grabaciones de ‘Sres. papis’ para contar cómo está viviendo su retorno a la ficción en la pantalla chica y los planes que ya tiene para sorprender al público.

¿Cómo ha sido la respuesta de la gente frente a tu personaje de Ignacio en ‘Sres. papis’?

¡Increíble! Hace tiempo que no hacia ficción en televisión porque es súper exigente, pero este proyecto me enganchó desde un inicio, y lo gracioso es que ahora la gente me para en la calle o supermercados para decirme cómo debo tratar a mi hijo. De verdad, es una cosa impresionante.

Has tenido escenas de besos con Sandra Vergara, tu excompañera en el programa...

Sí, tuve cierta tensión en esas escenas porque Sandra es mi amiga y al ser ‘pata’ uno dice cómo va a ser eso, y más aún que las escenas de contacto me ponen nervioso. Pero, en realidad, a la hora de grabar uno está mas preocupado en que la escena salga real que no hay tiempo para otras tensiones.

¿Tras ‘Sres. papis’ te veremos en la tele con ‘Once machos’ (la serie)?

Sí, ya adelantamos un poquito las grabaciones, pero el grueso lo empezamos cuando acabe esto. Vamos a ver a los protagonistas en sus vidas comunes, con sus esposas, su vida familiar, los conflictos que siempre existen en un barrio. Será una serie de 20 capítulos cargados de mucho humor.

Y dada la acogida de la cinta Once machos 2, ¿han planteado una tercera entrega?

La gente nos pide que hagamos la tercera entrega, así que sí, es un proyecto que iniciaremos a finales de año y presentaremos en el 2020. Siempre hay riesgo a la hora de darle continuidad a una historia, pero mi vida ha sido siempre arriesgar.

¿Te provoca arriesgar en el cine con una historia nueva?

Por ahora tengo ese proyecto y dos invitaciones para hacer cine: una es para protagonizar y la otra para hacer un villano de esos sin corazón. Pero lo estoy evaluando. Es que ya planifiqué la segunda mitad del año solo para dirigir teatro y seguir con mi programa (‘La banda del Chino’), pues el cuerpo me pide descanso.

¿Vas a presentar una obra tuya en teatro?

No es mía, es una comedia basada en la película argentina Voley. La obra habla sobre el amor de una manera descarnada, es una comedia poco convencional para lo que se hace en el teatro peruano. Narra la historia de seis amigos que se van de campamento y descubren el amor, pero toca muchos otros temas. En el elenco están André Salas, Sebastián Monteghirfo, Katerina D’onofrio, Fiorella Luna y me falta escoger dos actrices.

¿En qué quedó el magazine que conducirías con Ethel?

Ya no va este año. No creo que se lance en la segunda mitad del año. Supongo que se presentará el 2020.

Este año has celebrado tu 14 aniversario de matrimonio. ¿Cómo evalúas estos años al lado de Erika Villalobos?

Sí, pues, como jugando cumplimos 14 años. Nunca imaginé casarme, no estaba en mis planes de vida, pero apareció Erika y lo cambió todo, vino a poner orden a mi vida y me encanta. De hecho, no ha sido fácil, los dos tenemos carácter muy fuerte, pero hemos aprendido a ceder, además, los años te dan experiencia. Hemos tenido días grises también, pero cada día es uno nuevo para intentar mejorar, así que ahí seguimos, pelándola siempre.

¿Y renovarán sus votos?

Nos gustaría, pero cada vez que aparece la posibilidad, sale la idea de hacer un viaje, así que preferimos gastarnos la plata en el viaje. En algún momento lo haremos, pero sería algo muy íntimo. ❖