Ernesto Jiménez arremete contra usuario por llamarlo homosexual [VIDEO]

El conductor Ernesto Jiménez utilizó su cuenta de Twitter para responder a usuario que lo tildó de homosexual. El extrabajador de Latina dejó contundente texto en referencia al cibernauta que lo tildó de gay.

"Esa gente que te dice homosexual pensando que te ataca. Esos que tienen internalizado que la homosexualidad es un insulto... A esos no se les responde. No hay cómo hacer que entiendan nada", escribió el exchico reality.

Minutos más tarde, en su misma red social, Ernesto Jiménez expuso la identificación de la persona que le sugirió que saliera del closet. "Por ejemplo....", acotó el conductor y fotógrafo.

Tras su intervención, seguidores del periodista respaldaron su accionar con diversos mensajes alusivos sobre el particular.

"Muy cierto, solo hay que ignorarles con eso es suficiente", "Me pregunto si los mismos que utilizan de insulto el término "Homosexual" ...¿Son los mismos que utilizan el término "Serrano" para ofender?", "Ni hacerles caso, su cerebro no les da para más", "Pues sí, pero me da mucho coraje que insulten y los ataquen", "Y en muchos casos tienen algo muy reprimido, eso que ellos “odian” lo tienen tatuado en su ser. ¡Pobres idiotas!", se leen algunos textos en Twitter.

El mensaje de Ernesto Jiménez tuvo más de 500 'Me gusta', 51 replicas y varios mensajes que hicieron hincapié en un tema que es tomado a la ligera por muchas personas que no tienen respeto con el prójimo.

Recordemos que Ernesto Jiménez tiene programa en radio Onda Cero de 5 a 7 de la mañana, junto a la conducción del joven Ricky Show. Debido a que su programa es de corte juvenil, por el formato que implica la emisora, el exchico reality tiene constante contacto con jóvenes oyentes.

El periodista tiene que lidiar en su día a día con este tipo de comentarios en sus diversas plataformas sociales; no obstante, el locutor tiene que saber cómo responder a sus detractores para no generar polémica.

