Roman Polanski pide ser reincorporado a la Academia de Hollywood

El director de 'El bebé de Rosemery', Roman Polanski, expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas junto al sentenciado Bill Cosby, pidió regresar. El cineasta fue hallado culpable de abusar sexualmente de una adolescente en la década de los 70's

"La Academia cometió un abuso perjudicial de discreción porque la Academia no procedió de la manera exigida por la ley, la decisión de expulsión de la Academia no está respaldada por los hallazgos, y los hallazgos de la Academia no están respaldados por la evidencia", dijo su abogado Harland Braun. Hoy elevaron una petición de orden judicial para reintegrarlo como miembro de buena reputación.