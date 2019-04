Brenda Zambrano se cansó de comentarios y envía contundente mensaje a Mayra Goñi

Mayra Goñi continúa en el ojo de la tormenta a raíz de su presunta relación con el cantante Nesty, ya que pese a que emocionó a miles de sus seguidores con el fuerte rumor, la actriz se ha convertido en blanco de ataques por parte de Brenda Zambrano, estrella del famoso reality 'Acapulco Shore'.

Como se recuerda, anteriormente la actriz de 'Los Vílchez' ya se había convertido en blanco de indirectas por parte de la popular figura del espectáculo, quien aseguró que a ella no la cambiaron por algo mejor, pese a que negó haber tenido una relación formal con Nesty. A mi no me cambiaron por algo mejor ni por algo mas rico, me cambiaron por algo peor", indicó en un vídeo para Instagram con el fondo musical de 'Culpables'.

Recientemente el programa 'Instarándula' compartió otra reveladora publicación donde Brenda Zambrano habría vuelto a despotricar contra Mayra Goñi según los seguidores. En el nuevo clip de Instagram, se ve a la figura de reality sin mucho maquillaje, donde resalta su belleza natural.

"Si hay alguna novela me gustaría ser la villana del cuento, porque siempre soy la villana en todo", indicó Brenda en Instagram, además dejó en claro que "La que es bella, es bella y la que no que se opere". Según el programa, ese mensaje fue dedicado a Mayra Goñi a raíz de su presunto romance con Nesty.

La contundente respuesta de Brenda Zambrano

Tras la ola de comentarios sobre su presunto ataque contra Mayra Goñi, la estrella de relity decidió enviar un contundente mensaje de respuesta, exigiendo que dejen de vincularlas, ya que en ningún momento se habría dirigido a la cantante peruana.

"Basta de tanto odio he insultos para ambas personas , yo no conozco a Mayra y no tengo porque hablar de ella, todo es imaginación de ustedes yo a esta niña solo la ubico por todo lo que están diciendo!!! Otra vez lo vuelvo a aclarar Nesty y yo, solo somos muy buenos amigos lo aprecio mucho", dejó en claro Brenda Zambrano, quien aseguró que sus mensajes son para otra persona.