Harry Styles asistió al concierto de grupo coreano BlackPink [VIDEO]

Una grata sorpresa se llevaron los asistentes al concierto de las idol coreanas BlackPink, en el estadio The Forum en Los Ángeles, Estados Unidos, al percatarse que en la zona VIP se encontraba el ex miembro de One Direction, Harry Styles.

Aunque el cantante de “Sign of the times” trató de no llamar la atención y uso un gorro, los fans lograron identificarlo, compartiendo en Twitter fotos y videos del artista disfrutando de las canciones de las estrellas del K-Pop Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, en el concierto que brindaron el pasado 17 de abril, después de su presentación en el festival de música Coachella 2019.

A inicios de abril, Harry Styles ya había hecho evidente su gusto por el K-pop cuando comenzó a seguir en Instagram a Jennie, una de las integrantes de BlackPink, levantando así los rumores de una posible colaboración entre el compositor británico y la idol asiática.

Asimismo, tras hacerse viral el video de Harry Styless en el concierto de BlackPink, también se supo que DJ Snake fue otro de los famosos presentes en show de la agrupación femenina, e incluso el músico francés compartió en sus stories un video y una foto con ellas.

A raíz de eso, los fans de Harry Styles pidieron que el artista también comparta un video con las integrantes de BlackPink.

“DJ Snake ya subió su vídeo con Blackpink hoy y tú a que horas Harry Styles, no eres un cobarde #BLACKPINKinLA”, se puede leer en el post de Twitter.

MIRA EL VIDEO AQUÍ: