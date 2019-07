Eduardo Yañez habría maltratado a exnovia, según pruebas filtradas por su hijo

Conocido actor es nuevamente el centro de atención tras hacerse públicos los chats que revelarían su verdadera actitud. Hijo de Eduardo Yáñez expuso conversaciones en donde presenta a su famoso padre como un maltratador de mujeres. Las publicaciones las hizo a través de sus redes sociales oficiales, donde ha generado todo tipo de reacciones, según señalan medios mexicanos.

En una de los 'screenshot' (captura de pantalla) que publicó el heredero de Eduardo Yáñez, quien es amigo de Ángelica Rivera, se aprecia a la exnovia del actor mexicano, la modelo brasileña Ana Carolina da Fonseca, que acusa de haberla abusado física y mentalmente cuando fueron pareja.

En parte de los textos, la fémina 'garota' también indicó que prefirió quedarse callada pese a los maltratos, pues quería proteger al conocido actor mexicano y porque además creyó que nadie daría fe de su argumentación.

De otro lado, Ana Carolina da Fonseca señaló que se sentía orgullosa del hijo de Eduardo Yáñez, a quien siempre le lleva en su memoria con mucho respeto y cariño.

¿Eduardo Yáñez tuvo romance con Ángelica Rivera?

Eduardo Yáñez vuelve a llamar la atención de los medios de comunicación, tras las pasadas declaraciones de Angélica Rivera, que impactó a sus seguidores con las exigencias millonarias a Enrique Peña Nieto para firmarle el divorcio.

Según medios mexicanos, la recordada 'Gaviota' habría retomado su relación de telenovela con el también actor Eduardo Yáñez, quien en su momento respondió si se reunió en privado con la expareja de Enrique Peña Nieto. "Sí, pero eso ya será mi cuestión", contestó el artista al programa 'Ventaneando'.



En redes sociales, diversos usuarios indican que los actores estarían viviendo su propio romance en la penumbra de la prensa rosa.

Hijo de Eduardo Yáñez confiesa que le robó 15 mil dólares

Hace más de un año, el heredero del actor mexicano admitió que le sustrajo dinero de su padre de donde no debía. Eduardo Yáñez, en ese entonces, ya no tenía la misma relación y confianza con su retoño.

Las declaraciones fueron brindadas al programa Univisión.

Eduardo Yañez saca cara por Pablo Lyle

El reconocido actor mexicano Eduardo Yáñez no fue ajeno al caso de agresión de Pablo Lyle, el actor que provocó la muerte de un ciudadano cubano en Estados Unidos tras golpearlo en plena vía pública. Pese a las grabaciones de seguridad y los comentarios de los testigos, el actor dejó en claro se defensa.

“No sé qué le habrán dicho, no sé qué habrá pasado, la verdad no estoy enterado del asunto, porque se ven las cámaras y las notas. No puedo basarme en los medios porque son bien gandallas. Se ve la agresión de una persona hacia el vehículo donde él estaba y punto. Él quizás reaccionó como yo hubiera reaccionado”, manifestó para un conocido medio.

“Nos hemos cruzado varias veces, siempre ha sido un hombre educado, amable, muy profesional, dedicado a su familia. El asunto en el que está envuelto es una pena, es muy dramático, y yo lo único que le deseo es que salga con bien de todo esto”, sentenció el actor.