Melissa Loza protagoniza nuevo escándalo con su novio Juan Diego Álvarez

Melissa Loza volvió a ser protagonista de un nuevo escándalo junto a su novio Juan Diego Álvarez. Así quedó demostrado en el programa 'Magaly TV. La Firme'.

Álvarez, quien fue denunciado por presunto tráfico ilícito de drogas, y su abogado, forzaron la cerradura para entrar a la vivienda donde residía el enamorado de Melissa, junto a su hermano Juan Carlos Álvarez, a quien acusó de haberle 'sembrado' la droga que encontraron cuando fue detenido. Juan Diego ingresó al domicilio para retirar sus pertenencias.

La pareja de la exintegrante de 'Esto es Guerra' dio a conocer que actuó de esta forma porque sospechapa que se querían apropiar del inmueble que en parte le pertenece. "Como dije en mi declaración, se quieren quedar con mi departamento. Dicho y hecho, vengo a entrar a mi casa y veo que han cambiado las chapas", precisó Álvarez,

Juan Diego Álvarez no dejaba de reiterar que fue su propio hermano quien le 'sembró' la droga; sin embargo, Juan Carlos Álvarez negó totalmente esta acusación y aseguró que cuando Melissa llegaba Juan Diego dejaba la droga por todos lados para que ella no la notara. En este momento, el enamorado de la ex chica reality comentó que le llamó la atención que desaparecieran los videos de cuando grabaron su detención. "Justo la semana que me 'siembran' se pierde la grabación, justo esa semana", manifestó.

Además, se pronunció sobre las declaraciones de su sobrino Marcelo, quien aseguró que vio a la modelo empaquetando droga. "Me encantaría que todas las cosas que ha dicho las demuestre con pruebas", expresó un tanto alterado.

Mientras tanto, la popular 'Diosa' espero a su novio en su auto. Melissa Loza apareció usando gafas oscuras y evitó pronunciar palabra alguna al ser abordada por la prensa.

Cabe precisar que ni Juan Diego Álvarez ni Melissa Loza precisaron si el primero ingreso al departamento con una orden judicial.