Lanzan canción inspirada en el caso de Pedro Moral [VIDEO]

La fiebre que ha provocado el caso de Sheyla Rojas y Pedro Moral parece no tener límites. Y ahora quien se suma a esta ola mediática es Martina Fortunata Común Castro, más conocida como ‘Martina de los Andes’.

Siempre pícara y graciosa, la cantautora no dejó correr la oportunidad para dedicarle su nuevo tema y ‘hit’ de YouTube a Pedro Moral, expareja de Sheyla Rojas y protagonista de uno de los casos más sonados en la farándula local.

‘Dinero no me falta’, es el título de la canción que la popular ‘Martina de los Andes’ ha publicado en YouTube aludiendo al caso de Sheyla Rojas y Pedro Moral. Ella explicó que él no le parece un misio, pues muy al contrario ella piensa que el empresario ha sido bendecido por la superlativa cantidad de seguidoras, y eso es más valioso que todo el dinero junto.

“Es muy triste ver a alguien siendo atacado muy duramente, nadie es juez de nadie. Todos debemos ser humildes y sabernos ganar el dinero que es nuestro pan de cada día”, expresó la artista y ahora tendencia en YouTube. Y agregó: “El señor Pedro Moral es muy guapo y saldrá adelante, al igual que Sheyla tiene un hijo hermoso y ella sabe también trabajar. Me siento contenta que el tema guste a mucha gente”.

¿Quién es 'Martina de los Andes'?

Martina Fortunata Común Castro, natural del distrito huancavelicano de Cuenca, tuvo que pasar por muchos trechos en su vida. A los 13 años salió de casa evitando el acoso por parte de su vecino. Ella solo hablaba quechua, pero la música la abrazó y le dio señales para llegar alto en la vida.

Conocida como la ‘Martina de los Andes’ desde hace 23 años, la cantante también ha sido bautizada como ‘La única Reina del Santiago’ por su melancólica interpretación del Huaylas en la fiesta de Santiago.

La artista es una cantautora que se identifica con el estilo de Santiago, una melodía triste que regocija los corazones de los asistentes a las Fiestas de Santiago. En su repertorio yacen 12 discos que congregan huaynos, Huaylas, parranditas y carnavales. Además, cuenta en su haber con más de 200 composiciones, entre los que destacan ‘Don Mario’, ‘Mala cara’, y hasta temas lanzados por Sonia Morales y Armonía 10.