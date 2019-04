Papá de Legarda arremete contra exnovia del cantante

El papá del fallecido cantante Legarda, don Fabio, y la youtuber Luisa Fernanda W se han declarado la guerra a través de las redes sociales, luego que la exnovia del joven publicara un adelanto de 'Me sigues queriendo, último tema que grabó con el artista urbano.

Muchos seguidores de Luisa están a la expectativa del videoclip, pues el adelanto ya tiene más de tres millones de reproducciones en Instagram. Sin embargo, don Fabio no está del todo de acuerdo, pues cree que la joven lucra con la muerte su hijo, quien falleció en febrero pasado a causa de una bala perdida en Colombia.

"Es triste, las personas desengañan, hacen tributo personal sobre el dolor, la vida y el esfuerzo de otros. El video debe corregirse o no hay video", fue el primer mensaje de don Fabio.

"Revisé el video y Legarda, todo el esfuerzo de una vida es proyectado en el 0.001 del tiempo total del video. Dos segundos que se desvanecen. Es doloroso y terrible para mí. Es un golpe bajo a la memoria de alguien que dio tanto amor a su equipo", escribió el papá del cantante.

Posteriormente el padre de Legarda optó por eliminar las polémicas publicaciones, pero muchos de los seguidores del cantante se dieron cuenta y capturaron los post.

Hasta el momento, Luisa Fernanda W no ha respondido, al menos no de manera directa a las criticas de su exsuegro. Sin embargo, la youtuber hizo una peculiar publicación: "Desde que no pases por encima de nadie para hacer tus sueños realidad, disfruta. Solo Dios conoce mi corazón entonces lo demás no importa, por qué día a día amo mejorar y aprender de mis errores para continuar... gracias Bogotá", escribió en su cuenta de Instagram.