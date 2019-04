Jude Law captado por paparazzis seduce con filtración de fotos en diminuto bañador

Jude Law paralizó las redes sociales y se convirtió en blanco de todos los medios internacionales tras aparecer en las paradisíacas playas de Venecia, Italia. El reconocido actor de Hollywood fue captado por los paparazzis al lado de su novia; sin embargo, llamó la atención al dejar muy poco a la imaginación en un diminuto bañador que dejó al descubierto su increíble figura.

Con 46 años, el famoso actor inglés es una de las figuras más reconocidas de la pantalla grande por su gran talento y atractivo físico, que pese al pasar de los años, mantiene intacto. Así lo demostró la figura del cine, quien se paseó por las playas con una zunga blanca que dejó casi todo al descubierto.

Jude Law fue expuesto en compañía de la actriz francesa Ludovine Seigner, con quien realizaba algunas escenas para la serie The Young Pope (El papa joven) de un canal de pago. Hasta el momento se desconoce cuándo será la fecha de estreno, pero sus seguidoras están al tanto con la intención de ver a Jude Law en las sexys prendas.

El reportero de la revista People, Dave Quinn, compartió a través de su cuenta de Twitter las imágenes en las que se puede apreciar el escultural cuerpo del actor, sin imaginar que sus fotos provocarían una serie de memes donde elogiaban el increíble físico del actor de 46 años.

Con la filtración de las imágenes, Jude Law confirma nuevamente por qué es considerado como uno de los actores más guapos y sexys de Hollywood.

Good morning to these photos of Jude Law filming THE NUDE POPE. pic.twitter.com/9C6Hmi19h4