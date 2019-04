La China Suárez confesó haber sido víctima de acoso durante grabaciones de populares novelas

Eugenia 'China' Suárez participó en una reveladora entrevista de una revista argentina, esta última semana, en la cual realizó ciertas confesiones que han llamado la atención de sus seguidores. Y es que la recordada 'Gitana' de la popular telenovela 'Casi Ángeles' reveló que tuvo que afrontar diversas situaciones de acoso a lo largo de su carrera como actriz que sigue desde temprana edad.

En esta misma línea, decidió hacer 'meaculpa' sobre el apoyo que le brindó a su excompañero, Juan Darthés, denunciado por abuso sexual.

La mediática actriz, quien tiene una amplia trayectoria en telenovelas argentinas como 'Rincón de Luz', 'Floricienta', 'Amor mío', 'Casi Ángeles' y demás producciones señaló que en muchas ocasiones tuvo que afrontar el acoso sexual y verbal de diversos compañeros de trabajos, quienes le lanzaban atrevidas frases durante las grabaciones en set.

La China Suárez recordó que algunos hombres le hacían "comentarios vulgares" que ella siempre pudo responder, por su enérgico caracter.

""En esas situaciones yo no lo dejaba pasar y lo mandaba a la mierda. Una vez echaron a uno porque me dijo algo muy subido de tono y yo le contesté", reveló Eugenia Suárez quien hoy destaca en su protagónico que realiza en la novela 'Argentina, tierra de amor y venganza'.

El acoso e incomodidad fue tal por parte de la exintegrante de 'Casi Ángeles' que tuvo que hablar con los miembros de producción para detener la situación: "Fui a hablar con producción y dije: 'Este tipo me está diciendo estas cosas y yo no quiero trabajar así'", detalló.

Fue el frontal carácter de la China Suárez lo que le permitió afrontar y encarar a quienes la acosaban y le faltaban el respeto, recordó.

En esta misma línea, se atrevió a retomar y hablar sobre el polémico caso de su excompañero de trabajo, Juan Darthés, quien está involucrado en una denuncia por abuso sexual. Respecto al inicial apoyo que le brindó al actor argentino, Eugenia Suárez atribuyó su postura a su desinformación e incredulidad por un compañero que hablaba a diario de esos temas: "Eso fue un impulso que tuve desde la desinformación. De tener un compañero al que le creía porque él hablaba del tema. Conmigo fue un caballero", mencionó.

Su pensamiento cambió cuando escuchó el relato de la actriz argentina Thelma Fardin, que lo denunció por haber abusado de ella durante una gira de la serie 'Patito Feo' por Nicaragua " Fue tremendo enterarme de lo de Thelma y darme cuenta que tuve un monstruo al lado que le hizo esto a esta chica que era menor de edad.

Y no solo lo tuve al lado sino que lo defendí en su cara", recordó Eugenia Suárez quien fue punto de críticas por defender a Darthés. Al conocer el testimonio de la joven argentina, sintió la necesidad de retractarse: "Al toque sentí la necesidad de retractarme y aunque mis amigas me decían que me hiciera la boluda, me sentía tan mal que no quería que alguien viera esa nota y pensara que yo seguía pensando así".

Asimismo sentenció que 'todavía vivimos en un mundo machista'; sin embargo, señaló que no tiene necesidad de unirse a algún colectiva feminista pues piensa que todos pueden hacer su aporte a la lucha desde su propio lugar: "Siento que todos estamos en un proceso de aprendizaje. No me acerqué al Colectivo de Actrices Argentinas porque creo que no hace falta, cada uno puede hacerlo (crecer) desde su lugar".