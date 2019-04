Anuel AA le responde a sus detractores con fuerte mensaje en Instagram

El novio de Karol G, Anuel AA, sigue siendo blanco de críticas tras minimizar los años de trayectoria de la cantante Ivy Queen. Don Omar, Residente de Calle 13 y 'El Chombo' fueron algunos de los artistas que se pronunciaron en contra del cantante de trap.

Ante esta avalancha de comentarios contra Anuel AA, el intérprete de 'Secreto' y 'Culpables' decidió pronunciarse desde su cuenta oficial de Instagram, donde mencionó a Daddy Yankee, 'el rey del reggaetón'.

"Al principio me estafaron, muchos me utilizaron, me enseñaron un negocio que no dominaron. Se sorprenden cuando ven al humilde que creció. Soy el espíritu, el josiador, la esperanza del caserío @daddyyankee #RealHastaLaMuerte", escribió Anuel AA.

El mensaje de Anuel AA estuvo acompañado de una fotografía, la cual se registró cuando el cantante de trap fue parte de la ceremonia de Premios Lo Nuestro, donde se galardona a los mejores músicos latinos.

Residente y su mensaje contra Anuel AA tras atacar a Ivy Queen

"Este mensaje es para los chamaquitos fanáticos del género urbano, como algunos de los que están empezado. Tienen que saber algo, el género urbano lleva batallando con las puertas cerradas, ha sido bien jodido abrir esa puerta (...) Y Tienen que respetar a la gente que lleva años en esto, no lo digo por mí, sino por colegas", aseveró Residente en su cuenta de Instagram.

El mensaje de 'El Chongo' tras mensaje de Anuel AA contra Ivy Queen

"Aunque les caiga el anillo al dedo. Esto le va a cualquier persona joven que tenga éxito en este momento. No me interesa la profesión a la que te dediques (...) Cuando no respetas a los que hicieron lo mismo antes que tú, me demuestras dos cosas: La primera es que tu inmadurez es del tamaño del sistema solar y la segunda es que tu ego es del tamaño de la vía láctea", expresó 'El Chombo'.