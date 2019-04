Nuevo audio de Nicola y Faruk amenazando a Daniela Arroyo [VIDEO]

Nuevas pruebas contradicen lo dicho por Faruk Guillén y Nicola Porcella en ‘El Valor de la Verdad’, el programa de Magaly Medina presentó reveladores audios en los que Daniela Arroyo es presionada para cambiar su versión sobre la denuncia de presunta violación interpuesta por Claudia Meza.

“Bueno Dany, no quieres hablar, te llamaba para decirte que mi abogado te va a hacer unas preguntas sobre esa noche, como te digo y te mandé lo que ha denunciado esta chica, la chica dice que tú eres la testigo supuestamente principal de esta hue****”, se escucha decir al cuestionado empresario.

“Dice que tú has entrado al cuarto, que tú has tocado la puerta y que nos has visto a los dos solos. Lo cual como hemos conversado era mentira ¿no?, porque me dice Bruno que cuando tú has estado durmiendo en todo momento”, continúa diciendo Faruk Guillén, acusado por violación en conversación con Daniela Arroyo.

“Y la única vez que tú has entrado al cuarto estaba yo, ella y Bruno; que es lo que me has contado que había pasado (…) Me parece raro que no me quieras contestar, te soy sincero porque la gente está voceando que estás en conversaciones, con Poly y Claudia”, indica la grabación presentada en el programa de Magaly Medina.

“Solo te pido que digas la verdad Daniela, porque con tu testimonio si estás en conversaciones con ellas, puedo irme a la cárcel. Y es un tema bien delicado Daniela porque la única testigo que ella pone, eres tú”, acotó amigo de Nicola Porcella.

Como se recuerda, Daniela Arroyo rompió su silencio y confirmó que vio a Faruk Guillén y Claudia Meza, solo en una cama, momento en el que presuntamente la Miss Trujillo fue violada.