Magaly Medina arremete contra Latina tras defender a Faruk Guillén

Magaly Medina arremetió contra su antiguo canal, Latina, luego de la presentación de Faruk Guillén en 'El valor de la verdad' donde él negó la acusación de violación sexual que le impuso Claudia Meza.

En un enlace con Claudia Meza, la conductora perdió los papeles y se refirió al canal de Beto Ortiz con indignación: "Cuestionamos a una víctima pública de violación, eso me parece incongruente, de verdad, Latina ha sido mi excasa televisiva, yo pensé que habían valores que se respetaban ahí", arremetió la conductora.

Además defendió su programa Magaly TV, la firme pues es el único que ha brindado su espacio a Claudia Meza y Daniela Arroyo, principales oponentes de Faruk Guillén en la denuncia.



"Esto no es un circo montado porque acá no somos payasos", acusó Magaly Medina. El programa 'El valor de la verdad' fue cuestionado por la conductora porque, según especialistas, el polígrafo no sería un instrumento netamente verídico.

Por otro lado, la demandante, Claudia Meza, confesó que siente que la justicia la ha dejado de lado pues su caso se ha visto vulnerado en la televisión peruana.

Como respaldo, la conductora agregó "respeto mucho mi carrera, mi credibilidad y la simpatía que algún público me tiene como para yo prestarme a una prataña".

Además se reveló que Daniela Arroyo acaba de cumplir 19 años así que cuando asistió a la Fiesta del terror, la modelo tenía apenas 18 años.

Magaly Medina también presentó audios de Faruk Guillén, donde este induce a Daniela Arroyo a declarar a su favor indicándole cómo responder las preguntas de la fiscalía.