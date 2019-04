Germán Loero lanza misterioso mensaje sobre el matrimonio LGTB

El actor Germán Loero se pronunció a través de Twitter, para dar un severo mensaje referido al matrimonio igualitario, un tema que ha causado mucha polémica en el Perú.

El recordado 'Marcelo' de 'Así es la vida' dio a conocer su punto de vista sobre esta sonada cuestión a sus millones de seguidores en las redes sociales.

Inicialmente, el periodista René Gastelumendi compartió un mensaje en el que aclaraba que la aceptación del matrimonio igualitario jamás provocaría que más personas se vuelvan homosexuales. "El matrimonio Igualitario no homesexualiza, no atenta contra la familia, la refuerza. LGTB y familia no son conceptos incompatibles, al contrario. La igualdad de derechos es lo más humano que hay y, al mismo tiempo, lo más cristiano, originalmente cristiano", escribió el comunicador en su cuenta oficial de Twitter.

Al ver la publicación de Gatelumendi, Germán Loero decidió compartirla, con un contundente mensaje. "¡Exacto! ¿Es tan difícil entenderlo?", manifestó el artista, dejando en claro que está totalmente a favor de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El intérprete ya ha aclarado en anteriores oportunidades cuál es su orientación sexual. En medio de las celebraciones por el Día internacional del Orgullo LGTBI el 2016, escribió, a través de su cuenta de Facebook el siguiente mensaje. "En mi espíritu soy gay, podría ser homosexual, pero no lo soy". Cabe precisar que Germán Loero mantuvo una relación con la actriz Natalia Salas.

Recordemos que hace tan solo unos días, el Poder Judicial reconoció en primera instancia el matrimonio de Susel Paredes y Gracia María Aljovín de Losada. La gerenta de Fiscalización de La Victoria dijo que en caso el procurador de Reniec recurra a la apelación, llevarán el caso al tribunal constitucional.

