Diego Boneta revela detalles de la segunda temporada de Luis Miguel

El actor mexicano Diego Boneta, quien protagonizó la serie basada en la vida de Luis Miguel en Netflix, está a la espera de que la plataforma haga el anuncio oficial de la segunda temporada de la serie para ponerse a trabajar en el proyecto.

"La serie todavía no está confirmada al cien por ciento pero cada día va mejor todo por lo que espero tener noticias pronto para poder compartirlas. Sé que por ahora hay negociaciones de por medio con diferentes personas, entonces como no está confirmado, realmente no hay un avance creativo en el que les pueda decir nada desafortunadamente y menos poder comentar fechas de inicio de grabación y estreno", señaló el actor quien por ahora no ha podido firmar otros proyectos de trabajo que se haga a mediano plazo, pues está a la espera de Luis Miguel.

En anteriores declaraciones Boneta comentó lo que se podría ver en la segunda temporada. "Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera, hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia. No hay libros, no hay nada, está todo el lado del glamour, el ascenso, cuando la rompe a nivel internacional con Frank Sinatra, pero también hay una onda del Padrino II que se hace muy interesante. Lo que sí puedo decir es que es una temporada muy difícil de escribir".

Boneta además ha confesado que se le ha hecho difícil separarse del personaje que lo llevó a la fama. "No sé si les ha tocado vivir con un amigo, que tiene un acento raro, dos años y que de repente te dicen, 'mira, tú suenas como tal persona que no eres tú', entonces es un poco lo mismo. Estás tan metido psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, que sí fue difícil. Pero estoy procurando, con cada personaje que he hecho desde la serie, por lo menos físicamente verme totalmente diferente", dijo.