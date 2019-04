Jonas Brothers: ¿Cuál es la canción más escuchada por los fans? No es Sucker [VIDEO]

¿Todavía no superas el regreso de los Jonas Brothers? Apenas ha pasado un mes del regreso de Nick, Joe y Kevin, con su canción 'Sucker', y ya se espera pronto un nueva tema musical. Si eres fanática de la banda pop estadounidense, sabrás cuál de todas sus singles es la más escuchada, pero si no es el caso, aquí te lo contamos.

Por si creíste que después de seis años de ausencia 'Sucker' sería la canción más sintonizada de los Jonas Brothers actualmente, te equivocaste; ya que los datos revelan otra cosa. Recordemos que las canciones más recordadas por los fans son: Year 3000, A Little Bit Longer , S.O.S, Burning Up, Hold On, When You Look Me In The Eyes, Paranoid, por mencionar algunas.

Pero, ¿cuál de todas las canciones de los Jonas Brothers es la más escuchada por los fanáticos? Según datos extraídos de la cuenta oficial de YouTube de la agrupación de hermanos, la más elegida sería 'S.O.S', single perteneciente al segundo álbum de estudio presentada oficialmente en Estados Unidos el 3 de agosto de 2007.

A casi 12 años de haberse estrenado el tema 'S.O.S' en YouTube de la mano de la compañía discográfica Hollywood Records, todavía sigue generando suspiros en millones de fans. La letra de la canción fue escrita por Nick Jonas, vocalista de la banda, donde habla de relaciones amorosas con chicas.

El videoclip de 'S.O.S' de Jonas Brothers tiene en YouTube más de 110 millones de reproducciones, 290 mil 'likes' y 66 mil comentarios de las fanáticas; datos que superan por mucho a 'Sucker' (91 millones) que se encuentra en el segundo lugar. Los que siguen en la lista son: When You Look Me in the Eyes (61 millones), Lovebug (34 millones), Joe Jonas baila Single Ladies (32 millones), Burnin' Up (30 millones).

¿Por qué S.O.S es la canción más vista en YouTube?

El segundo álbum que hizo conocida a la banda estadounidense llevo el nombre 'Jonas Brothers', eso sirvió para generado recordación en el mercado musical. 'S.O.S' fue el segundo sencillo oficial de este título, el cual conquistó el corazón de miles de jovencitas por la historia real que cuenta.

Nick Jonas fue quien escribió la letra en 15 minutos inspirado en una decepción amorosa. En una entrevista allá por el año 2007, el menor de los hermanos confesó que había "una historia real detrás de 'S.O.S' y era sobre una chica con quien estuvo durante mucho tiempo. Ella viajó a la ciudad para cortar con él, y no fue nada agradable".

El videoclip del single fue grabado en el enorme crucero Queen Mary , semanas después, el video premier fue estrenado en Disney Channel. El éxito de la banda estaba casi asegurada. Aquí te compartimos el ranking completo.

1. S.O.S

2. Sucker

3. When You Look Me In The Eyes

4. Lovebug

5. Joe Jonas Dances to Single Ladies (parodia)

6. Burnin Up : Aquí hace su aparición Selena Gomez