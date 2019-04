Armando Vega Gil: leyenda del rock mexicano se suicida tras denuncia de acoso sexual

A través de Twitter, la banda ‘Botellita de Jerez’ anunció la muerte de su fundador Armando Vega Gil, quien horas antes había revelado su intención de suicidarse, luego de una denuncia de acoso sexual a una adolescente de 13 años.

"Con un inmenso pesar, comunicamos que nuestro compañero @ArmandoVegaGil falleció la madrugada de hoy. Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes. Descansa en paz hermanito", se puede leer en la publicación que hizo la banda 'Botellita de Jerez' en Twitter.

Acusaciones de acoso sexual contra Armando Vega Gil

Hace unos días, a través del movimiento #MeToo , una joven relató que años atrás, cuando tenía 13 años, conoció al músico en la Ciudad de México, intercambiaron sus números y comenzaron a chatear por Facebook.

La joven describió que, acompañada de sus amigas, visitaron la casa de Vega Gil, quien les mostró libros, música e incluso les prestó su bajo, "estando con él, sentí que me veía raro y eso me hacía sentir incómoda; no le di importancia porque yo no tenía herramientas para entender que esas miradas lascivas tenían una carga sexual", se lee en Twitter.

La denuncia anónima también señala que hubo una segunda visita al domicilio de Armando Vega Gil, quien les tomó fotografías y días después, cuando ella decidió cortar la comunicación, él le pedía que volviera a visitarlo y enviaba mensajes sexuales.

Anuncio de Armando Vega Gil

Tras la acusación, Armando Vega Gil se pronunció vía Twitter y su respuesta alarmó a sus seguidores. El músico negó la denuncia y confesó que el hecho lo destruyó. Asimismo, indicó que no quería que nadie cargará con la responsabilidad de su muerte y dejó este mensaje:

"No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal.

No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. #MeeToMusicosMexicanos pic.twitter.com/pEXVf6beFn — Armando Vega Gil (@ArmandoVegaGil) 1 de abril de 2019

#MeeToo desactiva cuenta de Twitter y la reactivan horas después

La cuenta de Twitter @MeTooMusicaMx fue dada de baja de la red social y reactivada unas horas después con un comunicado. "El suicidio de Armando Vega Gil es responsabilidad de Armando Vega Gil", se lee en el mensaje.

Armando Vega Gil

Armando Vega Gil nació en Ciudad de México en 1955. Era antropólogo, rockero, guionista y escritor. Marcó una época en la música mexicana creando el guacarrock junto a Francisco Barrios "El Mastuerzo" y Sergio Arau.

Pero no solo se limitó a la música, pues Vega Gil escribió más de 30 libros que abarcaron géneros como la novela el cuento y la poesía.

Escribió varios libros dirigidos a niños. Y tal como lo expuso en su última publicación de Twitter, estaba comprometido con la defensa de los derechos de los niños y trabajaba con algunas organizaciones para apoyar a menores de escasos recursos.