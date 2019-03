Selena Quintanilla: datos que quizá no sabías sobre la muerte de la reina del Tex-Mex

Hoy domingo 31 de marzo se cumplen 24 años de la muerte de Selena Quintanilla, un ícono de la música latina en Estados Unidos que aún sigue presente en la industria y en el corazón de sus admiradores.

Selena Quintanilla representaba a una mujer fuerte y aguerrida, pero su vida se apagó el 31 de marzo de 1995 cuando recibió un disparo de Yolanda Saldivar, la presidenta de su club de fans.

Su muerte despertó una revolución entre los latinos en Estados Unidos y sus canciones siguieron sonando con más fuerza tras su deceso. En las últimas dos décadas su éxito se multiplicó y la millonarias industria alrededor de ella se expandió bajo el estricto escrutinio de su padre.

A 24 años de la muerte de la “reina del Tex-Mex” te presentamos algunos detalles sobre el deceso de la cantante, quien dejó un gran legado en la música latina.

Un día antes de la muerte de Selena Quintanilla

El crimen de Selena Quintanilla ocurrió en la habitación 158 del motel Days Inn, en Corpus Christi. Una pelea con la “reina del Tex-Mex” derivó a que Yolanda Saldivar le disparara por la espalda.

Una foto publicada en redes sociales muestra a Selena Quintanilla un día antes de su trágica muerte. La instantánea fue tomada el 30 de marzo de 1995 y en ella se puede ver a la cantante junto a su esposo Chris, mientras hacían algunas cuentas.

Entre los rumores que rodeaban el crimen, se hablaba de celos por parte de Saldívar, quien presuntamente estaba enamorada del esposo de Selena, sin embargo, poco tiempo después, salió a la luz que Yolanda Saldívar cometió el asesinato debido a que la cantante descubrió irregularidades en su dinero.

Precisamente, en la fotografía un día antes de su muerte, Selena Quintanilla aparece sacando cuentas que se cree que serían los números que le reclamaría a Yolanda al día siguiente.

Selena Quintanilla junto a su esposo el 30 de marzo de 1995.

La muerte de Selena Quintanilla

En pleno éxito de su carrera, Selena Quintanilla, encontró la muerte de la manera menos esperada. A manos de Yolanda Saldívar, quien le disparó luego de discutir en un hotel y tras un fuerte reclamo de dinero.

La cantante falleció por la pérdida masiva de sangre debido al disparo que recibió. Antes de ser intervenida quirúrgicamente, Selena recibió seis unidades de sangre, pero según el doctor que la atendió Louis Elkin, esa sangre quedó concentrada en la cavidad del pecho debido a la magnitud de la lesión sufrida.

La muerte de Selena desató demostraciones de duelo sin precedentes entre los latinos de EE.UU. e hizo que la popularidad de la cantante alcanzara el máximo éxito.

Yolanda Saldívar mató a Selena de un disparo durante una discusión. Foto: AP

Video de la dramatización de la muerte de Selena Quintanilla

Cuando el cuerpo de Selena Quintanilla llegó al hospital Corpus Christi's Memorial el 31 de marzo de 1995, la cantante ya estaba "clínicamente muerta", según reconoció tiempo más tarde el cardiólogo Louis Elkins, encargado de evaluar su caso.

Pero ¿qué pasó minutos previos a la muerte de Selena Quintanilla? Aquí una dramatización de esos instantes, de acuerdo a la confesión de Yolanda Saldivar.

El famoso de anillo de diamantes que tenía Selena Quintanilla en el día de su muerte

El día que Selena Quintanilla fue asesinada, la ciudad de Corpus Christi se convirtió en un verdadero caos, sin embargo, este desorden no evitó que la prensa se perdiera o investigara los pormenores del homicidio.

Uno de los que llamó más la atención fue el costoso y lujoso anillo que Selena llevaba puesto el día de su muerte.Se dice que la joya de 52 diamantes, fue un regalo de Yolanda Saldivar.

De acuerdo al documental Murder Made Me Famous, el anillo fue una de las causas del asesinato, se dice que Selena lo traía puesto cuando discutía con Yolanda, en la pelea la intérprete se lo quitó en señal de que ya no quería nada con su amiga y empleada, lo que provocó que ésta perdiera la cabeza y le disparará .

Poco antes de su muerte, la cantante enseñó el anillo en una sesión de fotos.

Audios reales de la entrega de Yolanda Saldívar al FBI, tras la muerte de Selena

Lo que se encontró en la bolsa de Yolanda Saldívar el día que mató a Selena Quintanilla

En el bolso negro que llevaba la expresidenta del club de fans de la cantante guardaba una colección de artículos que ofrecen una mirada de cómo era la mujer que truncó la vida de la estrella de música latina.

Fotografía muestra la licencia de enfermera de Saldívar. Pasó de rubro de la salud a manejar la contabilidad de las dos boutiques Selena Etc.



Se encontró además un papel amarillo con una escritura a mano que era la letra de la ranchera 'Siempre hace frío', la cual grabó Selena en el año 1994 como parte del soundtrackde la película ‘Don Juan DeMarco’, protagonizada por Johnny Depp.

También se encontró un certificado de regristro de votación con la firma de la homicida, que nació el 19 de septiembre de 1960. Ella podrá solicitar la libertad condicional el 1 de abril de 2025.

Saldívar compró el revólver con una caja de 20 balas. Cinco plomos fueron hallados en el bolso de la mujer.

Quedaron en el bolso también llaves, un esmalte de uñas, que cambió de color con el paso de los años, y una almohadilla roja.

Entrevista a Yolanda Saldívar sobre la relación que tenía con Selena desde la cárcel

Yolanda Saldivar indicó durante la entrevista que nunca se comprobó más allá de una duda razonable, que la muerte fue intencional, "yo creo si el jurado hubiera visto la evidencia, tal vez lo hubiera visto de otra manera y no fue así", señaló la mujer, quien cree que la presión del publico influyó en la decisión de las autoridades.

En otro momento, manifestó que no tiene problemas con oficiales ni las prisioneras, descartando que se encuentre en peligro, "yo se que mucha gente dijo que me han mandado carta de amenazas, eso no es cierto", precisó Saldívar, quien además contó cuáles son los planes que continúa formulando entorno a su vida.