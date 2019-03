Miley Cyrus regresa con Hannah Montana y seguidores enloquecen [VIDEO]

Las fotografías de la cantante Miley Cyrus, recientemente colgadas en Instagram, han causado sensación entre sus fanáticos por la cabellera rubia con la que se la observa, muy similar al de su recordado y emblemático personaje de Disney, Hannah Montana.

Como parte del aniversario número 13 de esta figura de Disney, la actriz y cantante Miley Cyrus decidió compartir inicialmente en Instagram una captura donde se la observa con una larga y frondosa cabellera rubia que acostumbraba utilizar cuando hacia de Hannah Montana para sus shows de adolescencia.

En el post realizado hace apenas unas horas se observa a Miley Cyrus en lo que parece ser un baño, posando frente al espejo. Ahí viste un polo estilo punk, junto a sus tradicionales brazaletes, razón por la cual su post está acompañado del mensaje "Hannah is punk now".

Hannah is punk now! ☠️ pic.twitter.com/I4nUdajchD — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 29 de marzo de 2019

En su cuenta de Instagram hizo lo propio colocando un antes y después de ella, hace 10 años. En la fotografía colocada en la cuenta oficial de Miley Cyrus se observa a Hannah ficción y a Miley hoy, utilizando un peinado muy similar al de la cabellera dorada que utilizaba cuando interpretaba a su recordado personaje de Disney. El post va acompañado de un mensaje diciendo " ¡ I win! #10YearChallenge".

Estas publicaciones desataron las especulaciones del posible regreso de Hannah Montana a la televisión o a la industria de la música en sus fanáticos. Sin embargo, fueron sus recientes videos colgados en Twitter lo que desató la total emoción entre los seguidores pues Miley Cyrus sorprendió cantando la canción de apertura del programa de Disney 'Hannah Montana'.

Un extracto del popular tema "Best of both words" es la canción que entona Miley durante el video que ya tiene más 3 millones de reproducciones.

A esta grabación le siguió otro post donde se observa a la cantante estadounidense cantando una canción del género rap, el cual comparte un mensaje "Hannah Montana".

Muchos fanáticos reaccionaron inmediatamente ante el inesperado post, especulando el posible regreso de Hannah Montana a los escenarios y al mercado de Disney; sin embargo, se sabe que Miley quiere enfocarse ahora en sus propios proyectos musicales como artista en solitario.