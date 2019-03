Carlos Galdós arremete contra jefe de la OCMA tras decir que 27 mil soles no alcanzan

El conductor de Radio Capital, Carlos Galdós, no dudó en volver a expresar su indignación en su programa ante las declaraciones del magistrado Vicente Walde Jáuregui, quien generó la furia en redes sociales tras afirmar que el sueldo de 27 mil soles que percibe mensualmente no es suficiente para vivir, pese a que el sueldo mínimo es de 930 soles.

Como se recuerda, Vicente Walde Jáuregui, jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), declaró públicamente que los casi 30 mil soles que recibe no son suficientes a raíz del costo de vida. Según el magistrado, no ha recibido un aumento desde hace 10 años.

Sus palabras generaron indignación en todas las personas, como fue el caso de Carlos Galdós, quien aseguró que las autoridades del país son "cretinas" y tienen "falso criterio". “Son desatinados, qué llorones que son. Si no le gusta, retírese, señor. Nos cae pesado que se queje. En el sector público están jodidos todos: los médicos, los policías, todos están fregados. La autoridad en este país anda tan cretina últimamente, tan descriteriada”, lamentó el locutor radial ante la fuerte revelación.

Como se recuerda, hace unos días la vicepresidenta Mercedes Aráoz también fue blanco de fuertes comentarios a raíz de sus palabras sobre el sueldo que perciben los congresistas, pese a que es muy superior al de millones de peruanos.

Galdós recordó que la gran mayoría de peruanos gana muchísimo menos que las autoridades de este país. “Un policía gana 20 veces menos. Además, a mí me dan 27 lucas una vez al año y me hago la pichi de colores, me vuelvo loco (de felicidad)”, añadió en su contundente comentario sobre las palabras de Vicente Walde Jáuregui.

Tras la ola de críticas, Galdós decidió dejar una recomendación al magistrado, quien piensa que los jueces deberían recibir un aumento ya que desde hace 10 años no lo han obtenido. “Entonces no postules a esos puestos, retírate, dedicate a otra cosa. El Estado paga así, qué pena, métete al mundo privado”, le pidió Carlos Galdós a Walde Jáuregui.