Yahaira Plasencia e Ivana Yturbe se dieron abrazo en 'Esto es Guerra'

Yahaira Plasencia llegó a las instalaciones de 'Esto es Guerra' para ser parte de una curiosa secuencia, donde tuvo que responder a las preguntas formuladas por los integrantes del reality.

El momento más tenso fue cuando la salsera tuvo que hablar de su exrelación con el futbolista Jefferson Farfán: "han pasado tres años desde que ya no estoy con mi expareja y me siguen vinculando con él. Si estuvo con Ivana (Yturbe), con fulana y mengana es tema de él".

Al mencionarse el nombre del futbolista peruano, las cámaras del reality enfocaron el rostro de Ivana Yturbe. Fue precisamente en ese momento en que el conductor Gian Piero Díaz aprovechó para presentarlas en pleno programa en vivo.

"Tengo entendido que ustedes no se conocen... bueno Ivanita, te presento a Yahaira", expresó Gian Piero Díaz. Ante esta situación, la joven modelo se acercó hacia la salsera, la besó en la mejilla e incluso la abrazó.

"Yo no tengo ningún problema", señaló Yahaira Plasencia al saludar por primera vez a Ivana Yturbe, expareja sentimental de Jefferson Farfán.

"Estoy proyectada en mi carrera y no me interesa la vida de los demás. Estoy tranquila así... deberían preguntarme por alguien más porque ya pasaron tres años. Creo que tendré un nuevo novio para que me pregunten por él", dijo Plasencia en otro momento del programa.

Yahaira Plasencia e Ivana Yturbe se conocieron en 'Esto es Guerra'