Victoria Ruffo corrige a conductora que afirmó que el pisco es chileno [VIDEO]

La actriz Victoria Ruffo fue invitada en el programa de Televisa 'Hoy' para promocionar la obra teatral 'Las Arpías' donde ella participa y que tendrá una serie de presentaciones en diferentes países de la región.

Durante la entrevista, habló sobre su visita al Perú y de lo grata que fue su experiencia probando la comida peruana como el ceviche y el pisco. Es ahí cuando la conductora del programa, Cecilia Galliano intentó corregirle, "Oye, pero el pisco es chileno, ¿no es chileno?". A lo que Victoria Ruffo respondió, "Noooo (es chileno). Bueno, no sé si hay (Pisco) en Chile, pero se come riquísimo allí (En Perú). He estado en unas ocasiones allá".

Además, señaló que le gustaría visitar otras ciudades, más que Lima. "Que pena que no podamos ir a más lugares como Machu Pichu", contó.

La figura de telenovelas como 'Victoria' y 'La madrastra', llegará al Perú con la obra teatral 'Las Arpías' los días 25 y 26 de abril de 2019 en C.C. María Angola, en Miraflores (Lima) y el 27 de abril estará en Teatro Municipal de Arequipa (Arequipa).

La obra teatral cuenta con un elenco de actores famosos integrado por Victoria Ruffo, César Évora, Maribel Guardia, Jacqueline Andere, Ana Patricia Rojo, Ninel Conde, Ariadne Díaz, Sherlyn, entre otras grandes actrices.

Como se recuerda, el pisco peruano es una denominación de origen que se reserva a la bebida alcohólica aguardiente de uvas que se produce en el Perú desde finales del siglo XVI.

Victoria Ruffo defiende al pisco peruano