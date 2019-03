Hermana de Legarda le dedicó emotiva canción y su video es tendencia en YouTube

A casi dos meses de la muerte de Fabio Legarda, su hermana Daniela ha querido rendirle homenaje al fallecido cantante dedicándole una canción. El tema titulado ‘Eterno’ ha sido bien recibido en redes sociales y se ha convertido en tendencia en YouTube.

El videoclip de dicha canción, publicado en YouTube, ha causado nostalgia entre los seguidores de Legarda, pues inicia con imágenes y reflexiones muy sentimentales del cantante. También aparece toda la familia del cantante entonando una bonita estrofa.

En su nueva canción de YouTube, Daniela narra la falta que le hace su Legarda en su vida y le agradeció por haber creído en ella.

Asimismo, la hermana de Legarda compartió una parte de su videoclip en Instagram, donde dejó un emotivo mensaje e invitó a sus seguidores de la red social a verlo.

“Te amo con todo mi corazón. Tú eres mi inspiración. Espero que todos ustedes lo amen. Esto es solo el comienzo”, escribió Daniela en Instagram.

Daniela Legarda - Eterno (letra de canción)

Un amor como uno en un millón

Otro día que no te veo, pero escucho tu voz

Tus recuerdos los tengo grabados

Como en una colección

Algo me dice que no esté triste

Pero cómo no llorar si te me fuiste

En el mejor momento tú partiste

Y yo sé que donde esté, tú estarás

Por que lo de nosotros es eterno, eterno

Eterno, eterno

Y yo sé que donde esté, tú estarás

Por que lo de nosotros es eterno, eterno

Eterno, eterno

Tu creíste en mi cuando nadie lo hizo

Es difícil pero Dios así lo quiso

Tu partida fue como un sismo

Pero es un recuerdo que me saca del abismo

Otro día que

Despierto con tu mirada cuando decía que me amabas

Otra noche que

Siento como tu alma se conecta con mi alma

Y yo sé que donde esté, tú estarás

Por que lo de nosotros es eterno, eterno

Eterno, eterno

Y yo sé que donde esté, tú estarás

Por que lo de nosotros es eterno, eterno

Eterno, eterno

Seguía mis pasos

En un mundo donde el amor real es tan escaso

Yo te extraño tanto

Me reconforta que estés bien y en la distancia te abrazo

Un amor como uno en un millón

Otro día que no te veo, pero escucho tu voz

Tus recuerdos los tengo grabados

Como en una colección

Algo me dice que no esté triste

Pero cómo no llorar si te me fuiste

En el mejor momento tú partiste

Y yo sé que donde esté, tú estarás

Por que lo de nosotros es eterno, eterno

Eterno, eterno

Y yo sé que donde esté, tú estarás

Por que lo de nosotros es eterno, eterno

Eterno, eterno

This is one for you, fab!

Te lo dije ja

Dani Legarda

Dejota2021

Itzza primera

The winning team

You box on the radio

Fabio Legarda

Legarda falleció el pasado 7 de febrero tras ser víctima de una bala perdida durante un robo en Medellín.

Su muerte remeció el mundo de la música, pues a sus 28 años Legarda estaba construyendo su camino a la fama, pero su sueño se vio interrumpido por la delincuencia en Colombia.